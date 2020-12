iPhone 13: C’est pourquoi il pourrait y avoir des fuites plus tôt en 2021

L’iPhone 13 devrait apparaître comme d’habitude: l’expert Apple Ming-Chi Kuo a parlé aux investisseurs du successeur de l’iPhone 12. En conséquence, il ne devrait y avoir aucun retard en 2021 comme dernier.

Selon Kuo, Apple commencera la production de l’iPhone 13 si tôt dans l’année que le smartphone sortira à l’automne, rapporte iMore. En conséquence, le lancement sur le marché du successeur de l’iPhone 12 devrait également avoir lieu à ce stade si la crise corona n’est pas terminée d’ici là. Plus précisément, cela affecte les processeurs – en conséquence, le message peut être considéré comme une confirmation qu’Apple s’appuie sur le successeur de l’A14 Bionic.

iPhone 13 en bonne compagnie

Si Kuo a raison avec sa prédiction, cela signifie également que nous pouvons nous attendre à recevoir des rumeurs sur la conception et les fonctionnalités plus tôt en 2021 que ce n’était le cas dans le passé. Nous savons donc peut-être déjà au printemps ou au début de l’été à quoi ressemblera l’iPhone 13.

Apple ne serait pas la première entreprise à être affectée par des fuites précoces avec l’iPhone 13. Le Galaxy S21 apparaîtra plus tôt dans l’année que ses prédécesseurs en 2021. Et ici aussi, on sait depuis longtemps comment Samsung conçoit l’apparence et le fonctionnement interne des modèles individuels. Cependant, Apple est généralement meilleur pour garder les détails secrets.

Pas de câble ou pas de connexion?

À un moment donné, Apple pourrait s’appuyer sur l’iPhone 12 avec l’iPhone 13: les accessoires pourraient également être omis du smartphone supérieur pour 2021. Apple livre les modèles 2020 sans bloc d’alimentation ni casque; Selon les rumeurs, l’entreprise pourrait même se passer du câble de charge pour le successeur. Une enquête auprès des propriétaires d’iPhone 12 Pro le suggère.

Mais il serait également possible qu’Apple se dispense pour la première fois complètement des connexions avec l’iPhone 13. Dans ce cas, un câble (Lightning) serait de toute façon superflu. Cependant, il est plus probable qu’Apple ne franchira pas cette étape avant 2022. Il est tout à fait possible, cependant, que l’iPhone 13 soit toujours touché – car en 2021, Apple pourrait également sortir un «iPhone 12s». Au moins une chose semble certaine: Apple présentera à nouveau un excellent appareil photo avec le prochain smartphone.