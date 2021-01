iPhone 13: c’est ainsi que l’appareil photo du smartphone supérieur doit être construit

Comment sera construit la caméra de l’iPhone 13? Le successeur de l’iPhone 12 devrait apparaître à l’automne 2021. Il y a déjà des rumeurs sur les innovations qu’Apple prévoit pour le meilleur smartphone – et dont la société est susceptible de se passer.

L’appareil photo de l’iPhone 13 sera probablement très similaire à celui de l’iPhone 12. C’est ce que rapporte MacRumors, citant le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo. Et même l’iPhone 14 (ou iPhone 13s) pourrait avoir une structure d’appareil photo comparable à celle du modèle haut de gamme actuel. Au moins en ce qui concerne le matériel intégré aux appareils, en particulier les objectifs, aucune mise à niveau significative n’est à prévoir.

Améliorations grâce au logiciel

Cependant, cela ne signifie pas qu’Apple n’améliore pas l’appareil photo de l’iPhone 13 par rapport à son prédécesseur. Lors du développement de ses caméras, l’entreprise met beaucoup d’efforts à optimiser le logiciel et à s’assurer qu’il interagit le plus parfaitement possible avec le matériel. Apple pourrait également affiner d’autres éléments de l’appareil photo, ce qui aboutira à de meilleures photos et vidéos; ou le fabricant intègre les fonctionnalités des modèles Pro dans toutes les versions.

Apple a présenté l’appareil photo LIDAR avec l’iPad Pro 2020. (© 2020 Apple)

Avec sa nouvelle prophétie, l’analyste contredit les déclarations qu’il a faites récemment. En conséquence, au moins l’iPhone 13 Pro (Max) devrait obtenir un meilleur objectif ultra grand angle. Si Kuo a raison avec ses dernières prévisions, cela signifie également: Apple pourrait également être en mesure de mettre à jour de nombreuses fonctionnalités que l’iPhone 13 reçoit via le logiciel de l’iPhone 12. Donc, si l’appareil photo est très important pour vous, cela vaut peut-être la peine de ne pas attendre le prochain iPhone.

iPhone 13 avec un nouveau design?

L’iPhone 13 devrait encore apporter quelques innovations. Par exemple, il a été récemment déclaré qu’Apple pourrait franchir une étape audacieuse avec le nouveau modèle à partir de 2021: selon les rumeurs, la société pourrait éliminer le connecteur Lightning. Cela signifierait que le câble Lightning ne serait également plus un accessoire – après une prise casque, un casque et une alimentation.

Contrairement à son prédécesseur, l’iPhone 13 apparaîtra en septembre comme d’habitude. L’une des particularités de cette année est probablement un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, cet écran pourrait être réservé aux modèles Pro.