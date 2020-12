iPhone 12: voici le succès du modèle par rapport à l’iPhone 11

Quel est le succès de l’iPhone 12? Au cours des dernières semaines, il est déjà devenu évident qu’Apple a décroché un véritable succès avec le nouveau modèle. Il existe maintenant de nouvelles estimations du nombre d’unités de plus que l’iPhone 11 Apple a vendu jusqu’à présent.

Dans l’ensemble, Apple a vendu environ 21% d’iPhones de plus au quatrième trimestre 2020 qu’au cours de la même période un an plus tôt, rapporte GizChina. Les données proviennent de la société d’analyse CounterPoint Research et concernent les ventes aux États-Unis. L’augmentation des ventes par rapport à l’année précédente est attribuée à la forte demande pour l’iPhone 12.

Pas de fin en vue

Les six premières semaines de vente ont été prises en compte pour l’analyse. En conséquence, l’iPhone 12 n’a fait que moins bien que l’iPhone 11 au cours de la deuxième semaine. Dans toutes les autres semaines, le nouveau modèle est passé plus souvent au comptoir (virtuel) que son prédécesseur.

Puisque 2020 n’est pas encore terminée, les analystes supposent un nouveau record que l’iPhone 12 pourrait établir. Il est actuellement difficile dans de nombreux pays d’obtenir certains modèles. En particulier, les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont très demandés – et la commande nécessite parfois plusieurs semaines d’attente.

iPhone 12: trois modèles particulièrement demandés

La tendance positive devrait se poursuivre sans relâche au cours de la nouvelle année. Apparemment, Apple a déjà augmenté les commandes de nouveaux appareils auprès de ses fournisseurs. Les analystes supposent actuellement qu’Apple peut vendre environ 51 millions d’iPhones entre janvier et mars 2021. Auparavant, le nombre de 47 millions était dans la salle pour le premier trimestre.

L’augmentation des quantités de commande, cependant, n’affecte apparemment que trois modèles: la version standard et les deux versions Pro. La demande pour l’iPhone 12 mini est cependant tout aussi élevée. Tout récemment, il y avait des estimations similaires: Apparemment, le modèle compact n’est pas aussi populaire aux États-Unis que les deux autres tailles. Que ce soit toujours un succès dépend en fin de compte des chiffres de ventes absolus.

L’iPhone 12 est apparu environ un mois plus tard que son prédécesseur en 2020. La raison du retard est la pandémie corona en cours, qui a également affecté la production des fournisseurs d’Apple. Évidemment, cela ne peut pas diminuer le succès du smartphone.