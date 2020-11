iPhone 12 Pro Max: l’affichage rend la concurrence ancienne

L’iPhone 12 Pro Max établit de nouveaux records: il ne s’agit pas des chiffres de vente, mais de l’affichage du produit phare Apple actuel. Les experts DisplayMate ont mis l’écran à l’épreuve – et sont impressionnés.

DisplayMate a attribué deux meilleures notes à l’écran de l’iPhone 12 Pro Max: la «meilleure performance d’affichage à ce jour de A +» et le «prix du meilleur écran de smartphone». Dans l’ensemble, l’écran a établi des records dans onze catégories – et l’emporte donc sur l’iPhone 11 Pro, qui a établi des records dans neuf catégories en 2019.

iPhone 12 Pro Max: meilleur affichage dans de nombreuses catégories

Entre autres choses, les experts ont reconnu la luminosité de l’écran ainsi que le contraste et la précision des couleurs comme « visuellement indiscernables de parfaits ». La résolution d’affichage (2778 x 1284 pixels) est également impressionnante. En conséquence, même 4K n’apparaît pas plus net sur un smartphone. La réflexion de l’écran (4,8 pour cent) est également l’une des plus faibles jamais mesurée sur un téléphone portable. Vous pouvez donc très bien voir le contenu de votre iPhone 12 Pro Max même en plein soleil.

Pas de 120 Hz, pas de problème?

Mais bien sûr, l’affichage de l’iPhone 12 Pro Max n’est pas parfait. Les testeurs DisplayMate se sont plaints du taux de rafraîchissement relativement faible de 60 Hz. A titre de comparaison: le Samsung Galaxy S20 et de nombreux autres produits phares d’Android offrent 120 Hz. Mais: 60 Hz devrait « être suffisant pour la plupart des applications ». Cela est dû au temps de réponse rapide de l’écran 12-Pro-Max – mais aussi à la puce puissante et à l’unité graphique rapide.

Tout récemment, un photographe de haut niveau a essayé la triple caméra de l’iPhone 12 Pro Max. L’appareil photo peut montrer ses atouts par rapport à l’iPhone 12 Pro et à l’iPhone 12, en particulier dans de mauvaises conditions d’éclairage – et lors du zoom. Si vous voulez savoir combien de technologie de haute qualité Apple a mis dans le boîtier du smartphone: il y a déjà un démontage.

Aussi intéressant: