iPhone 12 Pro: affichage probablement pas avec 120 Hz – Galaxy S20 plus fort

Apple iPhone 11 Pro Max (512 Go) - Gris Sidéral

Écran OLED super Retina xdr 6, 5 pouces Résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 4 mètres pendant 30 minutes maximum, IP68) Triple appareil photo avec ultra grand-angle, grand-angle et téléobjectif 12 Mpx; mode nuit, mode portrait et vidéo 4K jusqu’à 60 briqué/S Caméra Avant truedepth 12 mph avec mode portrait, vidéo 4K et ralenti Face ID pour l’authentification sécurisée et Apple Pay Puce A13 Bionic avec neural Engine de troisième génération Recharge rapide avec l’adaptateur 18 W fourni Recharge sans fil Ios avec le mode sombre, de nouveaux outils de retouche pour les photos et la vidéo, et de toutes nouvelles fonctionnalités de protection de la vie privée