iPhone 12 mini un vendeur lent? Apple aurait arrêté la production

La série iPhone 12 est un succès complet pour Apple – à une exception près : l’iPhone 12 mini. Les ventes du mini smartphone seraient si décevantes qu’Apple aurait arrêté la production de l’appareil.

Ceci est rapporté par la société d’analyse taïwanaise Trendforce (via XDA Developers). Ainsi, l’iPhone 12 mini a atteint sa fin de vie prématurément en raison de la faiblesse des ventes au deuxième trimestre. Signifie : il n’est plus produit. Apple veut désormais se concentrer sur la vente des autres modèles d’iPhone 12, dit-on.

Ventes plutôt faibles par rapport aux autres appareils iPhones-12

Surtout par rapport aux modèles non mini, le smartphone compact s’est mal vendu. La fin prématurée de l’iPhone 12 mini n’est pas une surprise totale : selon les rapports précédents, le plus petit modèle ne représentait que 5% des ventes totales de la série iPhone 12. L’iPhone 12 mini est toujours disponible, mais comme d’habitude, vous pouvez l’acheter directement auprès d’Apple et d’autres détaillants. Cependant, les stocks devraient être épuisés dans les semaines et mois à venir.

Néanmoins, Apple envisage d’utiliser l’iPhone 13 mini

Apple a présenté l’iPhone 12 mini avec trois autres iPhones à l’automne 2020. Avec une diagonale d’écran de seulement 5,4 pouces, l’iPhone 12 mini est relativement compact – désormais une véritable rareté dans le segment phare. Si vous avez besoin d’un smartphone puissant sous une forme compacte, vous pouvez difficilement ignorer l’iPhone 12 mini – mais apparemment, la demande est plus faible que prévu.

Apple n’est apparemment pas rebuté par des chiffres de vente plus faibles : Apple prévoit également une mini-branche pour la nouvelle série iPhone 13. Comme d’habitude, les Californiens présenteront officiellement leur nouvelle gamme de smartphones à l’automne 2021.