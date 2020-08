iPhone 12: les prix resteront-ils les mêmes que ceux de l’iPhone 11?

Une fuite révèle les prix de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro. Malgré la 5G, les appareils ne devraient pas être plus chers que les modèles actuels – mais une part de scepticisme est appropriée.

Quelques semaines avant la présentation officielle, de nombreuses informations sur les nouveaux modèles d’iPhone 12 ont déjà été divulguées. Maintenant, les prix peuvent également avoir fui. Le fuyant Komiya a publié dimanche un article correspondant sur Twitter.

Même prix pour plus de stockage et 5G?

Si vous en croyez la fuite, Apple ne changera pas la vis de prix cette année, mais mettra plutôt les appareils sur le marché aux mêmes prix de lancement que les modèles iPhone 11. Le nouveau modèle le moins cher coûterait donc 699 dollars soit 778,85 euros (euros tordus en raison de la baisse de la TVA). Par rapport à l’iPhone 11, cependant, la capacité de stockage minimale de l’iPhone 12 devrait atteindre 128 Go, un écran OLED sera installé et la 5G sera disponible en standard – du moins selon les rumeurs.

Selon la fuite, l’iPhone 12 Pro sera disponible à partir de 999 € ou 1120 EUR, tandis que le prix de départ de l’iPhone 12 Pro Max sera de 1099 € ou 1217,50 EUR. En plus de ces trois modèles, il devrait y avoir un iPhone 12 Max, dont le prix démarre à 799 dollars selon la fuite.

Les fuites de prix sur iPhone sont un terrain difficile

Pas de doute à ce sujet: les prix semblent bons dans le contexte qu’Apple ajoute des fonctionnalités supplémentaires et même une réception 5G aux nouveaux smartphones. Mais les fuites de prix sur les produits Apple en particulier ont été difficiles dans le passé, et le fabricant est encore plus prudent ici que dans d’autres domaines. Nous devons donc considérer les informations avec un certain scepticisme.

Si tout se passe normalement, Apple publiera bientôt des informations officielles. Après tout, septembre approche à grands pas – et c’est le mois au cours duquel la société présente traditionnellement les nouveaux modèles d’iPhone.