iPhone 12: Indications d’une batterie avec moins de capacité que dans l’iPhone 11

Le lancement de l’iPhone 12 approche à grands pas: début septembre, Apple souhaite présenter ses nouveaux modèles d’iPhone au public. Maintenant, il y a des rumeurs sur la capacité des batteries qui y sont installées. S’ils sont corrects, certains utilisateurs devraient être surpris.

L’autorité compétente en Corée du Sud a certifié trois nouvelles batteries Apple, rapporte GizmoChina. Le timing suggère qu’il s’agit d’un stockage d’énergie pour l’iPhone 12. Le nouvel iPhone sera également lancé en trois tailles différentes. Il y a des anomalies dans la capacité: les batteries auraient 3697, 2775 et 2227 mAh. Si ces informations correspondent à la réalité et que les batteries sont vraiment destinées aux prochains modèles d’iPhone, au moins deux d’entre elles seraient plus faibles que leurs prédécesseurs respectifs.

Seul l’iPhone 12 Pro Max plus fort

A titre de comparaison: l’iPhone 11 dispose d’une batterie d’une capacité de 3110 mAh. Si Apple installait la plus faible des trois nouvelles batteries dans l’iPhone 12, ce serait 2227 mAh – et donc 883 mAh de moins. Ce n’est pas une mince affaire si le temps d’exécution de votre appareil est important pour vous.

La différence entre l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 11 Pro serait un peu plus petite: 415 mAh. Le smartphone de 2019 a une capacité de 3190 mAh. Seul l’iPhone 12 Pro Max serait supérieur à son prédécesseur dans ce domaine: l’iPhone 11 Pro Max propose une batterie de 3500 mAh – soit une augmentation de 197 mAh.

Petit mais cher?

La rumeur actuelle serait au moins sur la même ligne qu’un rapport de mémoire qui a récemment fait le tour. En conséquence, les deux modèles Pro de l’iPhone 12 devraient être équipés de 6 Go de RAM – une augmentation de 50% par rapport aux prédécesseurs. La version standard, cependant, ne dispose que de 4 Go de RAM.

Apple devrait lancer l’iPhone 12 dans un total de quatre versions. La plus petite version serait à peine plus grande que l’iPhone 5s malgré une diagonale d’affichage de 5,4 pouces. En termes de design, vous pouvez vous attendre à un mélange d’iPad Pro et d’iPhone 4. Début septembre 2020, nous en savons plus – y compris les prix des versions individuelles.