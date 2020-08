iPhone 12: grande mémoire apparemment uniquement pour les modèles Pro

Combien de RAM Apple donne-t-il à l’iPhone 12? Comparé aux smartphones Android, l’iPhone a jusqu’à présent toujours utilisé relativement peu de RAM. Mais avec ses nouveaux smartphones top 2020, Apple pourrait faire une mise à niveau significative dans ce domaine.

“Professionnel 6 Go, Général 4 Go” – aussi peu de texte que le tweet de l’expert en fuite L0vetodream contient, mais il est tellement significatif. L’interprétation est évidente: l’iPhone 12 aura 4 Go de RAM, les deux modèles Pro 6 Go de RAM. Cela signifie que les deux versions supérieures ont chacune 50% de RAM en plus à bord que leurs prédécesseurs: l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max ont chacun 4 Go de RAM. Vous pouvez trouver le tweet plus loin dans cet article.

iPhone 12 Pro (Max) précipité

En ce qui concerne le chipset, vous ne devez évidemment accepter aucun compromis avec le modèle standard de l’iPhone 12. L’A14, qui est fabriqué à l’aide du nouveau processus 5 nm, serait installé dans tous les smartphones. A titre de comparaison: L’A13 est utilisé dans tous les modèles d’iPhone 11, avec 4 Go de RAM.

Avec cette étape, Apple permettrait à ses meilleurs smartphones de se démarquer encore plus des modèles standard. Il n’est pas improbable que l’expert en fuite ait raison dans sa prédiction sur l’iPhone 12. Selon 9to5Mac, il a récemment frappé la marque avec de nombreuses déclarations sur les produits Apple, à la fois matériels et logiciels.

Quatre modèles, trois tailles

Selon les rumeurs, Apple lancera l’iPhone 12 sur un total de quatre modèles différents. La version standard devrait apparaître dans les tailles d’affichage 5.4 et 6.1. Le modèle Pro devrait avoir un écran de 6,1 pouces, le Pro Max même un de 6,7 pouces. Une comparaison utilisant des modèles 3D vous montre à quel point c’est énorme.

Une question passionnante sera de savoir quelle est l’ampleur des différences de prix entre les modèles d’iPhone 12. Selon les rumeurs actuelles, la version de base de la sortie pourrait coûter environ 50 euros de plus que son prédécesseur. Et cela, bien qu’Apple se passe vraisemblablement des écouteurs et de l’adaptateur secteur dans l’emballage. Début septembre 2020, on en saura plus quand Apple présentera les nouveaux appareils sur sa keynote.