iPhone 11: Apple lance un programme de remplacement pour les écrans tactiles défectueux

En raison de modules d’affichage défectueux, Apple a lancé un programme de remplacement gratuit pour l’iPhone 11. Selon le fabricant, seule une petite partie des appareils est concernée.

Apparemment, certains appareils iPhone 11 ont des problèmes avec l’écran tactile. Un module d’affichage défectueux est à blâmer, comme Apple l’a découvert. Afin de résoudre le problème, le fabricant a maintenant lancé un programme d’échange et ouvert un site Web de service correspondant pour les modèles concernés.

Les écrans défectueux ne répondent plus au toucher

Le module d’affichage défectueux signifie apparemment que l’écran tactile ne réagit plus au toucher et que le smartphone correspondant ne peut plus être utilisé. Les utilisateurs qui ont rencontré ce type de problème avec leur iPhone 11 peuvent vérifier le numéro de série de leur appareil sur le site Web pour voir s’ils sont éligibles à une réparation gratuite. Dans ce cas, ils doivent contacter un réparateur agréé.

Selon le fabricant, les appareils fabriqués entre novembre 2019 et mai 2020 sont concernés. Cependant, les modules d’affichage défectueux n’auraient été installés que dans un faible pourcentage des appareils. Selon Apple, le programme d’échange peut être utilisé jusqu’à deux ans après l’achat.