iOS 15: iPhone 6s (Plus) et iPhone SE (1ère génération) censés sortir

Lorsque la sortie d’iOS 15 est prévue à l’automne 2021, certains modèles de smartphone Apple ne recevront probablement plus la mise à jour. Pour l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus et l’iPhone SE (1ère génération), il ne devrait plus y avoir de mises à jour.

Du moins, c’est ce qu’écrit The Verifier. Ainsi, l’iPhone 6s et l’iPhone 6s Plus à partir de 2015 et l’iPhone SE (1ère génération) à partir de 2016 ne recevront pas iOS 15. Cette étape ne serait pas une surprise totale: Apple fournit généralement ses appareils pour une période de quatre jusqu’à cinq ans avec les mises à jour logicielles – et donc nettement plus longtemps que ce n’est autrement le cas avec les smartphones. Mais à un moment donné, il n’y a plus de mises à jour d’Apple non plus.

Ces modèles devraient recevoir iOS 15

iPhone 2021

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone SE (2020)

iPod touch (7e génération)

Donc, iOS 14 serait la dernière version du système d’exploitation pour l’iPhone 6s, l’iPhone 6s Plus et le premier iPhone SE. La fin possible du support signifie que les téléphones portables concernés ne recevront plus de mises à jour pour iOS. Néanmoins, les smartphones peuvent encore être utilisés pendant longtemps sans restrictions majeures, et les applications populaires telles que WhatsApp continuent de fonctionner. Cela prendra quand même jusqu’à iOS 15: la sortie ne devrait pas être prévue avant l’automne 2021.