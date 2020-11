iOS 15: Concept montre un nouveau centre de contrôle

iOS 14 n’a que deux mois, donc iOS 15 est déjà au coin de la rue. Une équipe de designers montre à quoi pourrait ressembler la prochaine mise à jour.

Les concepteurs d’Apple Lab (via iPhone Hacks) imaginent iOS 15 dans un look très différent. Le concept des icônes d’application est plus arrondi qu’il ne l’est actuellement dans iOS 14, et la police a également été modifiée.

En outre, le concept Apple Lab comprend un centre de contrôle repensé qui utilise également des icônes rondes et des commutateurs avec des effets d’ombre élégants. La luminosité et le volume de l’écran sont contrôlés à l’aide de nouveaux curseurs, qui semblent plus ordonnés que les commandes d’iOS 14. En mode sombre, le concept est beaucoup plus joli, comme le montre une deuxième image.

iOS 15: ces iPhones pourraient repartir les mains vides

Il est bien sûr encore difficile de savoir si Apple utilisera vraiment ce look pour iOS 15. Comme à son habitude, le groupe ne donnera probablement pas un premier aperçu de la prochaine mise à jour majeure de son système d’exploitation mobile avant la WWDC, qui devrait avoir lieu en juin 2021.

Si iOS 15 est alors probablement publié en septembre 2021, quelques anciens modèles d’iPhone pourraient à nouveau être supprimés. Selon les rumeurs, la mise à jour ne fonctionnera plus sur l’iPhone 6s (Plus) et l’iPhone SE (1ère génération).