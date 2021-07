iOS 15 : Apple sort une bêta publique

Apple a présenté les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 à la WWDC 2021 et a publié une première version bêta pour les développeurs – la version bêta publique est désormais également disponible pour tous les utilisateurs à télécharger.

Les propriétaires d’iPhones compatibles peuvent télécharger gratuitement la version bêta publique d’iOS 15 après s’être inscrits sur un site Web Apple. Ensuite, seul le certificat bêta doit être chargé sur l’iPhone afin qu’il puisse être téléchargé directement en direct comme la dernière version bêta. Cependant, les versions bêta sont des logiciels qui ne sont pas destinés à un usage productif et sont plus adaptés aux utilisateurs désireux d’expérimenter. Des bugs, des problèmes de performances et un manque de compatibilité peuvent certainement survenir dans les versions bêta.

Cette nouvelle fonctionnalité apporte iOS 15

Surtout, iOS 15 apporte une application FaceTime améliorée, que les amis peuvent utiliser pour profiter ensemble de films ou d’autres contenus. De plus, les utilisateurs non Apple peuvent également être invités à une conversation FaceTime via un lien. De plus, le nouveau système d’exploitation améliore la gestion des notifications, celles-ci pouvant encore être filtrées à l’avenir – en fonction du statut sélectionné (« focus »). Il y a d’autres améliorations dans Apple Maps, Safari ou dans l’application Photos.

Sortie à l’automne 2021

Si vous souhaitez essayer les nouvelles fonctions à l’avance, vous pouvez le faire maintenant. Si vous préférez attendre la version définitive et stable, vous devez être patient : comme d’habitude, la sortie est prévue pour septembre – avec le nouvel iPhone 13.