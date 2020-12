iOS 14: les utilisateurs se plaignent des notifications SMS et iMessage manquantes

Récemment, les utilisateurs d’iPhone avec iOS 14 ont de plus en plus signalé qu’ils ne recevaient plus de notifications sur les SMS et les iMessages entrants. Cela frappe encore plus durement certains utilisateurs: ils ne peuvent plus voir les SMS entrants sur leurs iPhones.

Comme l’écrit Macrumors, les différents bogues se produisent principalement dans les modèles d’iPhone 12, mais comme les propriétaires de smartphones plus anciens signalent également des problèmes similaires, il semble qu’il s’agisse d’erreurs dans iOS 14. Un diagnostic d’erreur exact n’est pas si simple, car les erreurs se produisent de manière irrégulière avec la plupart des utilisateurs.

Les utilisateurs d’iPhone recherchent des solutions de contournement pour les notifications manquantes

Les notifications manquantes pour les SMS et les iMessages ne sont pas un gros problème, mais cela reste un bogue ennuyeux si vous manquez un message important, par exemple. C’est pourquoi les utilisateurs recherchent actuellement désespérément des solutions de contournement pour recevoir à nouveau des notifications régulières par SMS et iMessages.

Dans le forum Macrumors, les propriétaires d’iPhone rapportent différentes méthodes qu’ils ont essayées. Certains ont désactivé Messages sur leur Mac, d’autres ont essayé de supprimer leurs contacts et de les rajouter. Les deux méthodes n’ont pas conduit au succès escompté. Certains propriétaires d’iPhone ont eu au moins des succès à court terme. S’ils obligeaient l’application Messages à se fermer, ils recevraient à nouveau des notifications de messages entrants.

Il est douteux que ce bogue soit corrigé dans iOS 14.3. Les bêta-testeurs qui sont déjà autorisés à essayer la nouvelle version d’iOS signalent que le bogue de notification n’a pas encore été corrigé, du moins dans la version actuelle.

Les fournisseurs de téléphonie mobile pourraient être responsables des SMS manquants

Macrumors soupçonne que même Apple n’est peut-être pas responsable des messages SMS complètement manquants. Les utilisateurs américains qui ont un contrat avec l’opérateur mobile Verizon ont pu maîtriser au moins partiellement leurs problèmes en téléchargeant l’application Verizon Message +. Un utilisateur rapporte qu’il a également reçu à nouveau des SMS après avoir réinitialisé ses paramètres réseau.