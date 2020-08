iOS 14 et iPadOS 14 bêtas contournent la recherche Google sur les iPhones et les iPad avec Spotlight Search

Apple a introduit une nouvelle fonctionnalité de recherche Spotlight sur iOS et iPadOS 14 qui permet aux utilisateurs de rechercher et d’accéder directement à un site, en contournant complètement les pages de résultats de recherche de Google.

Spotlight Search dans iOS et iPadOS 14 contourne la recherche Google en renvoyant les actualités et les résultats du site

Lorsque les assistants vocaux intelligents comme Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit ont commencé à devenir omniprésents, la communauté SEO craignait de réduire les visites de recherche. Cette prédiction, jusqu’à présent, ne s’est pas réalisée.

Le manque d’empiètement sur la recherche basée sur le navigateur, même si l’utilisation de l’assistant vocal augmente, est probablement le résultat du type de questions que les gens posent. “La majorité des utilisateurs d’assistants vocaux posent des questions de base à leurs appareils, recherchent, demandent des informations et / ou écoutent de la musique”, rapporte Victoria Petrock, analyste chez eMarketer. Par la suite, l’impact sur les recherches basées sur le navigateur a été minime car les requêtes vocales ont tendance à être plus simples et une seule réponse est généralement suffisante.

Contrairement aux recherches d’assistant vocal, les requêtes effectuées sur les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau sont généralement plus diversifiées et les utilisateurs s’attendent à une multitude de résultats parmi lesquels ils peuvent choisir. Cependant, avec les débuts d’iOS et d’iPadOS 14, Apple cherche à tirer cet avantage de la recherche Google en incluant les résultats de la recherche dans son outil de recherche Spotlight.

iOS et iPadOS 14 contournent la recherche Google avec Spotlight Search

Spotlight Search appartient à Apple copie version de l’application Quicksilver originale qui accélère la possibilité de trouver des applications et des fichiers, de rechercher sur le Web et d’exécuter des tâches via un geste de balayage sur iOS et iPadOS, ou une commande clavier sur macOS. Dans la plupart des cas, utiliser Spotlight Search est plus rapide que d’essayer de trouver manuellement une application ou un fichier sur un appareil mobile ou un ordinateur de bureau.

L’une des caractéristiques notables de Spotlight Search est sa capacité à rechercher sur Google. Dans iOS et iPadOS 13, un utilisateur peut taper rapidement une requête dans Spotlight Search et appuyer sur un résultat qui ouvrira Safari et affichera les résultats de recherche de Google. Cependant, dans iOS et iPadOS 14, Spotlight Search renvoie des résultats de recherche qui contournent complètement le moteur de recherche de Google. Dans la version 14, les utilisateurs disposent de pages réelles et d’articles de presse, et peuvent désormais accéder directement à ces sites.

La nouvelle version de Spotlight Search constitue une menace existentielle pour Google sur les appareils Apple, car le contournement de leur page de résultats de recherche signifie qu’ils ne peuvent pas afficher d’annonces, pousser les utilisateurs vers des expériences de recherche Google ou les canaliser vers d’autres propriétés appartenant à Google comme YouTube.

Ce type de fonctionnalité n’est pas nouveau. Le menu Démarrer de Windows possède cette fonctionnalité depuis plusieurs années. Bien qu’il envoie probablement une quantité importante de trafic vers Bing, la recherche Google et Google Ads ne semblent généralement pas affectés.

Cependant, la recherche Spotlight sur les appareils mobiles est différente de l’expérience de recherche de bureau sur Windows. La recherche Spotlight est le moyen le plus efficace de rechercher et de faire quoi que ce soit sur iOS et iPadOS.

Apple pourrait réussir là où Microsoft a échoué grâce à une intégration plus transparente des résultats de recherche dans Spotlight Search. Si cela se produit, Google pourrait perdre une quantité importante de revenus. Le problème pour Google pourrait également être exacerbé si et quand Apple ajoute la fonctionnalité à macOS.

