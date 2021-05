iOS 14.5: Facebook veut que le suivi du consentement reste gratuit

Avec iOS 14.5, les utilisateurs doivent explicitement consentir au suivi des applications. Facebook y répond maintenant avec sa propre campagne. Dans les applications Facebook et Instagram, la société encourage le consentement des utilisateurs au suivi des applications. Aussi pour que Facebook puisse continuer à rester gratuit.

Facebook joue maintenant l’appel aux propriétaires d’iPhone dans ses applications et services, rapporte The Verge. Le contexte est la sortie d’iOS 14.5 la semaine dernière. Des annonceurs tels que Facebook ont ​​déjà vivement critiqué le nouvel avis sur le suivi des applications et craignent des revenus publicitaires importants. Parce que: à partir de maintenant, les utilisateurs d’iPhone recevront une note sur le suivi des applications pour chaque application – et à partir de maintenant, ils doivent consentir explicitement à cette collecte de données.

« Aidez-nous à garder Facebook gratuit »

Facebook fait maintenant de la publicité dans ses applications pour obtenir le consentement de ses utilisateurs pour continuer à collecter des données. Aussi pour protéger votre propre modèle commercial. Le réseau social énumère les avantages du suivi des applications, par exemple pour afficher des publicités personnalisées et aider les petites entreprises à cibler leurs clients. Et il y a aussi un soupçon d’avertissement au moins urgent à propos de l’appel: « Aidez-nous à garder Facebook libre ».

Facebook probablement toujours gratuit

Cependant, il ne faut pas s’attendre à ce que Facebook ou Instagram soient bientôt facturés. Il est vrai que Facebook a depuis longtemps effacé son ancienne affirmation selon laquelle le réseau social restera toujours gratuit. Mais en 2018, le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, a souligné lors d’un congrès qu’il y aurait toujours une version gratuite de Facebook. Une chose est claire: le dernier mot sur la nouvelle fonctionnalité de suivi des applications dans iOS 14.5 ne semble pas encore avoir été dit.