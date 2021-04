iOS 14.5: Déverrouillage avec l’Apple Watch et d’autres nouvelles fonctionnalités

Avec iOS 14.5, avant le dévoilement d’iOS 15, il existe en fait une autre mise à jour majeure avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités. En plus du déverrouillage via Apple Watch, il existe quelques autres fonctions que les propriétaires d’iPhone peuvent espérer.

Avec iOS 14.5, Apple prévoit de publier la dernière mise à jour intermédiaire majeure ce printemps avant que les développeurs ne se concentrent entièrement sur iOS 15. Il est censé y avoir des fonctionnalités que de nombreux utilisateurs d’iPhone attendent particulièrement.

Déverrouillage via Apple Watch pour les porteurs de masque

La plus grande innovation d’iOS 14.5 sera peut-être la nouvelle possibilité de déverrouiller un iPhone via une Apple Watch connectée. Avec cela, le fabricant souhaite proposer une solution de contournement aux personnes qui ne peuvent plus déverrouiller leur iPhone via Face ID en raison de l’exigence de masque généralement applicable. Avec la nouvelle fonction, Face ID reconnaît automatiquement lorsque les propriétaires d’iPhone portent un masque et se connectent à l’Apple Watch. La montre doit bien entendu être liée au même compte utilisateur afin de pouvoir confirmer l’identité de la personne.

Le déverrouillage via Apple Watch ne devrait fonctionner que si la montre est réellement sur le poignet ou le corps de la personne qui souhaite déverrouiller l’iPhone. Si la montre est éloignée de l’iPhone après le déverrouillage, le téléphone se verrouille automatiquement à nouveau dans une minute.

Plus de contrôle sur la confidentialité

Une mise à jour dont on parle depuis longtemps est également fournie avec iOS 14.5. À l’avenir, les applications devront activement demander l’autorisation à leurs utilisateurs lorsqu’ils partageront des données de suivi avec des fournisseurs tiers. Selon Apple, le règlement devrait s’appliquer aux anciennes et nouvelles applications ainsi qu’aux applications développées directement par Apple.

Plus de voix pour Siri – mais uniquement en anglais

Il y aura également une mise à jour majeure pour Siri avec iOS 14.5. L’assistant vocal aura plus d’options vocales. Un total de quatre modèles de voix différents – deux hommes et deux femmes – sera alors disponible pour la sélection. Incidemment, il n’y aura plus de voix prédéfinie.

Au lieu de cela, le téléphone demande directement à l’établissement quelle voix Siri il est autorisé à être. Cependant, il y a un problème crucial: les nouvelles voix ne seront disponibles que pour la version anglaise de Siri.

Nouveaux emojis avec plus de tons de peau

Presque toutes les mises à jour majeures d’iOS apportent de nouveaux emojis, et c’est donc cette fois-ci. Un accent majeur est mis sur les tons de peau des émojis du visage. Celles-ci sont à nouveau développées afin que davantage d’options soient disponibles. Mais il y aura aussi des emojis entièrement nouveaux, comme un cœur brûlé et réparé et une femme avec une barbe.

Beaucoup de mises à jour mineures

Apple apporte également des améliorations dans de nombreux autres domaines. Il y a quelques innovations pour l’application Apple Podcasts. D’une part, il a une mise en page plus élégante avec laquelle les émissions individuelles peuvent encore mieux se présenter et devrait également permettre aux utilisateurs de sauvegarder des épisodes individuels d’émissions en tant que favoris.

L’application de rappels reçoit également une mise à jour. Cela permettra à l’avenir de filtrer les entrées en fonction de certaines catégories – par exemple en fonction de la date ou du type de rappel. Les joueurs peuvent également s’attendre à une prise en charge native des contrôleurs PS5 et Xbox Series X.

IOS 14.5 devrait apparaître au printemps. Apple n’a pas encore donné de date précise pour la mise à jour.