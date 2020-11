iOS 14.2: Apple publie une mise à jour avec de nouveaux emojis, des fonctionnalités Siri et plus

C’est nouveau dans iOS 14.2: juste à temps pour le début des précommandes d’iPhone 12 mini et d’iPhone 12 Pro Max, Apple publie également une nouvelle version de son système d’exploitation pour l’iPhone. La version actuelle est livrée avec de nombreux nouveaux émojis dans WhatsApp and Co., mais il existe également des fonctionnalités pratiques à bord – y compris pour vos AirPods.

Avec la mise à jour vers iOS 14.2, un total de 13 nouveaux emojis arrivent sur votre iPhone, comme le rapporte 9to5Mac. Dans toutes les variantes, plus de 100 nouvelles images sont disponibles pour les messagers tels que WhatsApp, Telegram et Co. En juillet, Emoji-Pedia nous a donné un aperçu des emojis. Les symboles sont nouveaux:

Dodo

Matriochka

Piñata

Tamale

main

boomerang

Ninja

pièce de monnaie

coeur anatomique

castor

Symbole transgenre

Thé aux bulles

Poumons

En plus des emojis, la mise à jour vers iOS 14.2 apporte également huit nouveaux fonds d’écran à votre iPhone. Les images d’arrière-plan sont disponibles dans les versions claires et sombres.

Amélioration de la charge des AirPods

Avec iOS 14.2, Apple souhaite également améliorer la charge de la batterie des AirPods. Comme pour le chargement de l’iPhone, le temps de charge doit être ajusté afin que la batterie ne soit complètement chargée que lorsque vous êtes susceptible de l’utiliser à nouveau. De cette façon, la batterie est moins longue à 100% – et cela prolonge la durée de vie du dispositif de stockage d’énergie.

Avec iOS 14.2, il existe également de nombreuses petites fonctionnalités et améliorations sur votre iPhone. Cela inclut la loupe, qui sur l’iPhone 12 Pro et Pro Max peut reconnaître les personnes et mesurer automatiquement la distance qui les sépare. Les autres nouvelles fonctions sont:

Prise en charge de l’étui en cuir iPhone 12 avec MagSafe

Avertissement lorsque le volume du casque est trop élevé

nouvelles commandes AirPlay pour le streaming à la maison

Prise en charge de l’interphone avec HomePod et HomePod mini si vous utilisez iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et CarPlay

Possibilité de coupler les deux modèles HomePod avec l’Apple TV 4K

Mise à jour pour l’application d’avertissement Corona

La pandémie corona en cours se reflète également dans la mise à jour vers iOS 14.2: si vous le souhaitez, vous pouvez publier des statistiques sur les rencontres pour les autorités sanitaires après la mise à jour. Les données sont transmises de manière anonyme. Comme d’habitude, la mise à jour contient également des corrections de bogues et comble les failles de sécurité. Plus récemment, Apple a publié une petite mise à jour avec iOS 14.1 avant le lancement de l’iPhone 12.