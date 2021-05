IO Interactive travaille sur de nouveaux "Dragons ip"

CEPOVETT "Pantalon de travail gris foncé/noir femme, Craft Worker"

"Vous recherchez un pantalon renforcé résistant, confortable et durable pour les travaux difficiles ? Le Pantalon de travail Craft Worker Cordura se décline pour les femmes. Ajustable, il est élastique sur le côté droit et renforcé en cordura à la ceinture et aux genoux pour une meilleure protection, ce pantalon de travail gris foncé/noir pour femme, vous protège des risques de conduction électrique ou de rayure dans le cadre d'une activité en B.T.P ou artisanat. Pratique, ses multiples poches vous garantissent de nombreux rangements. Le pantalon Craft Worker gris foncé/noir est conçu par le fabricant français Cepovett. Il es léger (280 gr seulement) et composé de 65% coton et 35% de polyester, pour un entretien facile, déperlant pour vos travaux à l'exterieur. Souple et ergonomique, il suit aisément tous vos mouvements. Votre boutique pour l'équipement de travail ACTI-VET sélectionne pour vous les meilleurs produits. Alliant confort et sécurité."