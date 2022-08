Interview de D’Arcy Carden et Melanie Field sur une ligue à part

Dans le nouveau d’Amazon Une ligue à part série, D’Arcy Carden et Melanie Field jouent Greta Gill et Jo De Luca, une paire d’amis qui deviennent deux des nouveaux joueurs de baseball. Lors d’un entretien avec Rant d’écranCarden et Field ont parlé du lien étroit entre leurs personnages et de la façon dont ils se sont préparés à jouer au baseball.

Carden et Fields jouaient au baseball avant quand ils étaient enfants. Carden a déclaré qu’une chose qu’elle avait réalisée à propos de la pratique d’un sport dans son enfance était que vous appreniez à jouer en fonction de l’entraîneur, quel qu’il soit, qui vous dirait comment swinguer en fonction de ce qu’il pense être juste. À l’âge adulte, elle a appris que c’était incorrect et que cela n’avait pas l’air professionnel. Cependant, les entraîneurs qu’ils ont embauchés pour le spectacle ont été très favorables.

« [They] voulait que nous gagnions et voulait que nous ayons l’air bien. Nous avons dû nous entraîner ensemble pendant des mois avant le pilote, puis à nouveau avant le spectacle proprement dit. Donc, le casting s’est vraiment lié. L’équipe s’est vraiment soudée avant même que nous ayons pu jouer ensemble. C’était en quelque sorte remarquable », a déclaré Carden.

En parlant de l’amitié de Jo et Greta, Carden a déclaré que pour quelque chose d’aussi profond et presque familial, il est difficile pour deux acteurs qui ne se sont jamais rencontrés auparavant de faire semblant. Heureusement, elle et Field ont formé un lien instantané, tombant amoureux l’un de l’autre à première vue. Carden a dit que c’était très facile de jouer l’amitié. Il n’y a jamais eu d’alchimie forcée entre eux. C’était si naturel.

« Eh bien, je pense que nous avons beaucoup trouvé nos personnages dans le contexte de cette amitié et de la façon dont ils sont liés les uns aux autres. C’est là que nous avons obtenu beaucoup d’informations, et plus tard sur la façon dont ils commencent à se séparer. Je pense que vous avez raison. L’amitié que nous avons formée au préalable, pendant la chimie, a rendu notre travail vraiment facile », a déclaré Field.

« Greta et Jo ont créé ensemble cet ensemble de règles. Greta et Jo ont vraiment vécu leur vie. Ils ont vécu partout dans le monde, ils ont vécu des aventures, ils ont eu des hauts et des bas, ils ont eu des succès et échecs, et ils ont appris ce qui fonctionne pour eux – et ça marche pour eux. Donc, c’est comme si vous ne déviiez pas de ces règles que nous avons créées pour nous-mêmes « , a déclaré Carden.

Puis Greta rencontre Carson Shaw (Abbi Jacobson), et soudain les règles importent moins, et tout devient bancal. Avec beaucoup d’aide de Jo, Greta commence à avoir des hauts et des bas dans sa relation avec les règles. Carden pense que la volonté de Greta de s’écarter de ses règles met en évidence son amour pour Carson.

« Ils entrent dans l’équipe en tant qu’équipe préexistante. Même pendant le tournage, ils se tiennent l’un à côté de l’autre, ils sont toujours accrochés l’un à l’autre et ils sont super serrés. Au fil du temps, Jo, plus précisément, c’est vraiment entrer dans sa propre identité sans Greta, et je pense que c’est très excitant pour elle. C’est aussi un peu effrayant pour elle. C’est vraiment effrayant pour Greta. Jo est définitivement la couverture de sécurité de Greta, donc être dans cet environnement où Jo peut être vraiment bonne et vraiment bonne dans ce qu’elle fait et attirer l’attention sur elle pour une fois, elle prend ça en quelque sorte et veut courir avec », a déclaré Field.

Malheureusement, cela exerce une certaine pression et tension sur leur lien préexistant, selon Field. Cependant, bien qu’elle ne sache pas ce qui se passera dans le futur, elle a le sentiment très fort qu’ils seront amis pour toujours. En ce moment, ils ne font que naviguer dans cette période de transition de leur vie.