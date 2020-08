Instagram : la fonction “related hashtags” HS

L’algorithme d’Instagram a subi une erreur dans laquelle les hashtags correspondants au candidat démocrate à la présidence Joe Biden étaient soit négatifs, soit en faveur du président Donald Trump.

M. Trump, quant à lui, n’a pas subi de conséquences négatives du bogue car les hashtags concernant le président n’ont pas été recommandés. Lorsqu’un utilisateur recherche un hashtag dans Instagram, la plateforme génère automatiquement des “hashtags apparentés” qui dirigent l’utilisateur vers un autre contenu similaire.

Les hashtags comprenant “#donaldtrump”, “#trump”, “#trump2020”, “#maga”, “#draintheswamp” et “#keepamericagreat” ne dirigeaient pas les utilisateurs vers d’autres contenus. Mais des hashtags tels que “#joebiden”, “ridinwithbiden” et “#nomalarkey” – le nom d’une tournée en bus de la campagne Biden – dirigeaient les utilisateurs vers des contenus connexes tels que “#joebidenpedophile”, “#creepyjoebiden” et “#joebidenisaracist”.

For months, Instagram’s related hashtags feature has surfaced negative hashtags when users search for #JoeBiden. A search for #DonaldTrump resulted in no related hashtags. We flagged this to Instagram. They said it was a bug and disabled the feature.https://t.co/a6sHVZmAqA — Ryan Mac 🙃 (@RMac18) August 5, 2020

L’étude a été réalisée par le projet Tech Transparency qui a examiné 20 termes populaires associés aux enseignes de campement Trump et Biden, et a partagé ses conclusions avec Buzzfeed News. En réponse à l’enquête, un porte-parole d’Instagram a déclaré à Buzzfeed qu'”une erreur technique a fait qu’un certain nombre de hashtags ne montrent pas les hashtags correspondants. Nous avons désactivé cette fonctionnalité pendant notre enquête”.

Ce n’est rien qu’un bug

Le porte-parole a également souligné que des milliers de hashtags inoffensifs, dont “#artofdrinks” et “#menshair”, avaient également été empêchés de recommander des hashtags apparentés. Dans un tweet qui a suivi la publication du rapport, Instagram a insinué que Buzzfeed a relayé l’information afin de la faire “correspondre à un récit sensationnel”.

“Il ne s’agit pas de politique. Des dizaines de milliers de hashtags ont été touchés, et votre histoire en a choisi une poignée pour correspondre à un récit sensationnel. Le bug n’était pas non plus partisan, comme vous le remarquez, #democrats a été touché”, a tweeté la société au journaliste de Buzzfeed Ryan Mac.

what i like about facebook is the constant response that it is a bug or it is and accident or what have you. at some point i hope that people will realize that all this has been deliberate facebook and co have propped up trump and his policies. https://t.co/ojM9KEyO9a — harper 🤯 (@harper) August 6, 2020

Le projet Tech Transparency n’a trouvé “aucune mention dans le site web de la politique d’Instagram, le centre d’aide ou les conseils de hashtag de Facebook offrant aux campagnes ou aux marques la possibilité de désactiver les hashtags connexes”. “Au-delà de la campagne Trump, il semble que cela ait été fait sur une base ad hoc pour certains politiciens, célébrités et cadres d’Instagram”, a-t-il également déclaré.

Bien que le bogue ne semble pas être intentionnel, et qu’il ait couvert une grande variété de hashtags, il survient au milieu d’un examen de plus en plus minutieux d’Instagram et d’autres plateformes à l’approche de l’élection présidentielle de novembre 2020. Facebook, la société propriétaire d’Instagram, est restée un point de discorde en ce qui concerne l’interférence électorale depuis l’élection présidentielle de 2016 et le scandale de Cambridge Analytica qui a suivi.