Insolite : Bella Ciao de La Casa de Papel a chanté et a été menacée

La Casa de Papel a popularisé des phrases, des personnages et des mèmes pour l’histoire, mais peu de choses étaient plus attachées à la série Netflix que la célèbre chanson de Bella Ciao. Le thème a fait le tour du monde et avait une énorme acceptation dans le public. Cependant, il y a toujours une exception à la règle car un footballeur de la Lazio a eu un sérieux problème pour télécharger une vidéo la chantant : Ses propres fans l’ont menacé ! Connaître les détails.

Le protagoniste de cette anecdote insolite est Elseid hysaj, footballeur albanais qui évolue en tant que défenseur et qui est arrivé au club romain après avoir été libéré de Naples. Comme il est d’usage dans les équipes européennes, lorsqu’il est arrivé dans sa nouvelle équipe, il a dû tenir un engagement pour gagner en confiance avec ses coéquipiers : chanter devant tout le monde.







Hysaj a choisi Bella Ciao, inspiré de La Casa de Papel, et ses collègues l’ont montré sur les réseaux sociaux pendant qu’il chantait. La vidéo est devenue virale, mais elle n’a pas été bien reçue partout : Les ultras de la Lazio ont été terriblement offensés et lui ont accroché un drapeau à l’entraînement pour exprimer leur mécontentement. Parce que?

Le footballeur a chanté Bella Ciao de La Casa de Papel et a été menacé par ses fans

Les fans du club basé à Rome ils ont une longue tradition fasciste et la chanson a été utilisée comme protestation des partisans italiens en pleine Seconde Guerre mondiale et en Italie de Benito Mussolini entre 1943 et 1945. Même les plus radicaux ils ont fait le geste nazi dans la tribune du stade olympique.







« Ver Hysaj, la Lazio est fasciste », était la banderole signée par les ultras contre le joueur qui vient d’arriver à l’institution et Il a déjà un gros problème rien que d’être fan de La Casa de Papel. Les managers de la Lazio ont d’abord demandé aux joueurs de supprimer les vidéos de leurs réseaux, mais face aux menaces, ils ont décidé de faire une déclaration claire.

« Nous ne serons pas intimidés par ceux qui utilisent des tons violents et agressifs : pour eux, il n’y a pas d’espace dans notre monde qui soit inspiré par les valeurs sportives saines de loyauté et de compétition, de respect mutuel et de coexistence civile et orienté vers le dépassement de tous les obstacles de caractère social, culturel, économique et racial « , répondit l’image céleste.