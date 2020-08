Innovations de jeu HyperX: clavier professionnel et casque PS4 sans fil

HyperX propose de nouveaux accessoires de jeu. Le clavier mécanique Alloy Elite 2 offre des commutateurs HyperX et un éclairage RVB lumineux. Le casque sans fil Cloud Stinger Core au design PlayStation veut impressionner avec un son sans fil. Ici, vous pouvez découvrir ce que les nouveaux produits peuvent faire – et pour qui ils conviennent.

Qu’est-ce que l’HyperX Alloy Elite 2?

L’HyperX Alloy Elite 2 est destiné aux joueurs exigeants.

Le HyperX Alloy Elite 2 est un clavier de jeu avec des commutateurs mécaniques et un éclairage RVB complexe. Les claviers mécaniques offrent une expérience de frappe plus précise et une durabilité plus longue que les claviers bon marché avec des tapis en caoutchouc (“dômes en caoutchouc”).

Qu’est-ce que le Cloud Stinger Core Wireless?

Le casque sans fil HyperX Cloud Stinger Core au design PlayStation.

Le HyperX Cloud Stinger Core Wireless est un casque de jeu sans fil pour peu d’argent. Un émetteur USB transmet le son. Le casque dispose d’une perche de microphone pivotante pour les discussions avec l’équipe.

À qui s’adresse l’HyperX Alloy Elite 2?

Le clavier est principalement destiné aux joueurs PC ambitieux. En principe, cependant, il convient à tous les utilisateurs pour lesquels des entrées clés précises sont importantes – y compris les diffuseurs, les éditeurs vidéo et les auteurs. Même les propriétaires de console peuvent utiliser Alloy Elite 2, mais seuls certains jeux PS4 et Xbox One peuvent être contrôlés à l’aide du clavier.

Le clavier peut être connecté via la connexion USB-A PC, PS4 et Xbox One relier.

À qui est destiné le Cloud Stinger Core Wireless?

Le casque sans fil Cloud Stinger Core offre un son sans fil lors de la lecture de PS4.

Le Cloud Stinger Core Wireless sur le thème de la PlayStation est principalement destiné aux joueurs PS4 qui recherchent un casque de jeu sans fil à faible coût. Il convient également pour une utilisation sur un PC.

Vous branchez l’émetteur USB fourni sur une entrée USB libre du Playstation 4 ou des PC.

Que peut faire l’HyperX Alloy Elite 2?





L’Alloy Elite 2 attire le regard avec ses soi-disant «pudding keycaps». Le fabricant désigne les keycaps qui ressemblent à un pudding: sauce brune sur le dessus et pudding léger en dessous. Cela signifie que la majorité des touches sont transparentes, la lumière RVB brille également à travers le lettrage. Cela garantit un éclairage plus intense qu’avec des claviers comparables. Vous configurez la barre RVB au-dessus du clavier dans le logiciel NGenuity du fabricant avec les autres touches.

Les commutateurs HyperX internes sont des commutateurs linéaires qui se déclenchent après 1,8 millimètre avec une force de libération modérée. Vos commandes sont mises en œuvre rapidement, en même temps la résistance n’est pas si faible que vous activez accidentellement les interrupteurs. L’Alloy Elite 2 propose également des boutons multimédias spéciaux, par exemple pour passer à une piste tout en écoutant de la musique, et une grande commande de volume. Un cadre en acier offre la stabilité nécessaire.

Keycaps de pudding HyperX : Principalement transparent pour un éclairage RVB brillant

: Principalement transparent pour un éclairage RVB brillant Commutateurs HyperX mécaniques : Course totale courte, actionnement rapide

: Course totale courte, actionnement rapide Éclairage RVB pour chaque touche individuellement, barre lumineuse dynamique sur le dessus

pour chaque touche individuellement, barre lumineuse dynamique sur le dessus Boutons multimédias , Boutons d’accès rapide et commandes de volume

, Boutons d’accès rapide et commandes de volume Acier massif -Cadre

-Cadre personnalisation avec le logiciel HyperX NGenuity

avec le logiciel HyperX NGenuity Passerelle USB 2.0 pour connecter un autre appareil tel qu’une souris au clavier

pour connecter un autre appareil tel qu’une souris au clavier Rollover complet de n-key : Tous les boutons peuvent être pressés en même temps. A l’avantage que si plusieurs touches sont enfoncées simultanément, elles sont toutes enregistrées de manière fiable.

: Tous les boutons peuvent être pressés en même temps. A l’avantage que si plusieurs touches sont enfoncées simultanément, elles sont toutes enregistrées de manière fiable. 100% anti-ghosting: Le clavier enregistre uniquement les touches réellement enfoncées .

Que peut faire le Cloud Stinger Core Wireless?

Le microphone peut être désactivé en le retournant.

Le casque de jeu est léger, stable et peut être utilisé sans fil sur PS4 et PC. Vous pouvez discuter en ligne avec des amis et des membres de l’équipe à l’aide d’un microphone antibruit. Si vous rabattez la perche du microphone, le microphone s’éteint. Aussi pratique: le contrôle audio sur l’oreillette.

Son et chat sans fil

Facile et bon rembourré

Ajustable acier -Glissière

-Glissière Le volume- Roue rotative sur le combiné gauche

sur le combiné gauche Microphone avec Annulation du bruit

Microphone perche replier couper le son

couper le son temps de fonctionnement 17 heures

Portée jusqu’à 12 mètres

Compatible avec PS4 et PC

Où pouvez-vous acheter l’HyperX Alloy Elite 2?

Le clavier de jeu est disponible auprès de SATURN. Vous pouvez connaître le prix actuel dans la boutique.

Où acheter le Cloud Stinger Core Wireless?

Le casque de jeu est disponible auprès de SATURN. Vous pouvez connaître le prix actuel dans la boutique.