Innovations Apple 2021: tout sur l’iPhone 13, les AirPods Lite, les Mac et plus

Apple lancera de nombreux produits intéressants en 2021. Vous trouverez ici ce que l’on sait sur les nouveaux appareils tels que l’iPhone 13, les AirPods Pro 2, l’Apple Watch Series 7, les nouveaux iPad et MacBook. Telles sont nos attentes Apple pour 2021.

iPhone 13: meilleurs appareils photo et écrans 120 Hertz

Le design de l’iPhone 13 doit être basé sur l’iPhone 12 (sur la photo).

Comme d’habitude, les nouveaux iPhones devraient arriver sur le marché à l’automne. L’analyste Ming-Chi Kuo suppose que de meilleures caméras ultra grand angle seront installées dans les modèles d’iPhone 13. Selon The Elec, les écrans OLED des modèles Pro sont probablement fabriqués par Samsung – et reposent sur un taux de rafraîchissement de 120 Hertz. La conception doit être basée sur l’iPhone 12 et sinon, aucun changement majeur n’est attendu jusqu’à présent. Mais Apple est toujours bon pour une surprise.

Fondamentalement, il devrait y avoir des modèles de taille similaire à ceux de la génération iPhone 12: ce serait l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro 6,1 pouces, l’iPhone 13 Pro Max 6,7 pouces et l’iPhone 5,4 pouces 13 mini.

AirPods Pro Lite et AirPods Pro 2: sans tige?

Le nouvel AirPods Pro devrait se passer de la potence emblématique (ici le modèle actuel).

Apple envisage apparemment une alternative moins chère aux AirPods Pro sans suppression du bruit. L’Elec rapporte de tels AirPods Pro Lite, mais d’autres sources telles que Ming-Chi Kuo chuchotent des écouteurs Lite.

De plus, les AirPods Pro devraient avoir un successeur – dans deux tailles différentes. Selon Bloomberg, les AirPods Pro 2 se passent de la tige emblématique du bas et obtiennent un design plus arrondi.

Apple Watch Series 7 et SE 2: pas seulement pour les diabétiques

L’Apple Watch SE (à gauche) et l’Apple Watch Series 6 (à droite) sont mûres pour une mise à jour 2021.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, une Apple Watch avec un nouveau design devrait arriver sur le marché en 2021. Des «fonctions innovantes de gestion de la santé» sont incluses. La surveillance de la pression artérielle et de la glycémie chez les diabétiques fait partie des fonctionnalités à venir possibles. Selon CNBC, qui cite des initiés anonymes, une équipe d’ingénieurs biomédicaux d’Apple travaille sur les capteurs correspondants. En plus de l’Apple Watch Series 7, une Apple Watch SE 2 est susceptible d’être une alternative moins chère.

iPad, iPad Mini 6 et iPad Pro: mini-LED et plus

L’iPad Pro 2021 recevra un mini écran LED.

Les nouveaux modèles d’iPad Pro devraient être équipés de mini-écrans LED. Cela signifie plus de lumières LED que de rétroéclairage, ce qui crée un contraste plus fort. Dans la seconde moitié de l’année, il y aura un iPad Pro avec un écran OLED, écrit The Elec. Cependant, les analystes de Barclays (via MacRumors) supposent que l’iPad OLED n’arrivera pas sur le marché avant 2022.

Un nouvel iPad Mini avec un écran de 8,5 à 9 pouces pourrait également s’appuyer sur la technologie des mini LED, selon Digitimes et l’analyste Ming-Chi Kuo (via MacRumors). Selon Kuo, le nouvel iPad d’entrée de gamme devrait mesurer 10,8 pouces au lieu de 10,2 pouces – et selon Mac Otakara, qui se réfère aux fournisseurs chinois (via MacRumors), il devrait avoir le design plus fin de l’iPad Air.

MacBook Pro: avec le successeur d’Apple M1

Le prochain MacBook Pro 16 (ici le modèle actuel) est alimenté par une puce Apple.

Le prochain MacBook Pro s’appuie également sur «Apple Silicon», c’est-à-dire des puces Apple ARM internes. Le ou les successeurs de l’Apple M1 devraient devenir plus puissants et apporter plus de cœurs de calcul avec eux. Selon Ming-Chi Kuo, de nouveaux modèles 14 et 16 pouces du MacBook Pro sont prévus pour le deuxième ou le troisième trimestre de 2021 – avec un nouveau design et des écrans mini-LED. Les notes dans macOS Big Sur parlent de Face ID dans les nouveaux MacBook, tels que 9to5Mac.

iMacs: design iPad Pro et Apple Silicon

Les nouveaux iMacs sont censés rappeler l’iPad Pro.

Apple devrait lancer plusieurs nouveaux iMac sur le marché en 2021. L’un des modèles les moins chers est probablement un iMac avec un moniteur de 23 à 24 pouces, censé rappeler l’iPad Pro avec ses bords fins. Il devrait remplacer l’iMac 21,5 pouces. Les nouvelles puces d’Apple devraient apporter jusqu’à 32 cœurs de calcul hautes performances, vraisemblablement pour un iMac Pro. L’iMac plus petit pourrait apparaître au printemps 2021, l’iMac Pro probablement vers la fin de l’année.

AirTags: pour retrouver des objets perdus

Voici à quoi pourraient ressembler les AirTags.

Les AirTags sont de petits trackers Bluetooth. Ils peuvent être attachés à des éléments tels que des portefeuilles, des appareils photo et des clés, et comme les iPhones, iPads et Macs, vous pouvez les trouver dans l’application « Où est? ». Les AirTags devraient être équipés de la puce U1 pour les fréquences ultra-large bande, ce qui permet une localisation plus précise.

Apple TV et manette de jeu: une Apple TV pour les jeux

L'Apple TV 4K aura probablement un successeur.

Un nouveau matériel Apple TV devrait apporter un processeur plus rapide. L’accent cette fois est censé être sur le jeu via le service d’abonnement Apple Arcade. Apparemment, Apple aimerait également proposer un contrôleur de jeu.

Produit de réalité augmentée: les lunettes d’Apple?

Le premier produit de réalité augmentée d’Apple n’est peut-être pas des lunettes Apple.

Selon le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo, Apple prévoit un produit de réalité augmentée pour 2021. Avant cela, cependant, Kuo avait prédit que les lunettes intelligentes Apple Glasses ne devraient pas démarrer avant 2022. On ne sait pas ce que pourrait être le produit de réalité augmentée.