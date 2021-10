Injustice Clip taquine la chute de Superman

Batman affronte le Joker dans un nouveau clip de la prochaine adaptation de Warner Bros. Animation de Injustice. Les images montrent le clown prince du crime (Kevin Pollak) faisant ce qu’il fait de mieux, se mettant sous la peau de The Dark Knight (Anson Mount), alors qu’il essaie de le convaincre du chemin sombre qu’il a conduit Superman (Justin Hartley) avec ses actes flagrants.

Bien sûr, Batman ne croit pas que quelqu’un d’aussi incorruptible que l’Homme d’acier puisse être poussé à commettre des actes maléfiques et violents (malgré le personnage qui le fait donc souvent que c’est devenu un cliché fatigué) et doute des tentatives du Joker de faire basculer Superman du côté obscur. Malheureusement, le méchant infâme a bientôt raison, le clip se terminant alors que Superman s’écrase dans la séance de thérapie de Batman et Joker. Le feu dans les yeux et la haine dans le cœur, le clip se coupe juste avant que le Big Blue Boy Scout n’exerce sa brutale vengeance…

Tout comme le matériau sur lequel il est basé, à savoir Injustice : Dieux parmi nous, le jeu vidéo populaire de NetherRealm Studios et le roman graphique DC le plus vendu basé sur le jeu vidéo, Injustice : Dieux parmi nous : première année par Tom Taylor, Injustice trouve un monde alternatif devenu fou – où le Joker a dupé Superman en tuant Lois Lane, envoyant l’homme d’acier dans un déchaînement mortel. Déséquilibré, Superman décide de prendre le contrôle de la Terre pour le bien de l’humanité. Déterminé à l’arrêter, Batman crée une équipe de héros partageant les mêmes idées et luttant pour la liberté. Mais quand les Super Héros partent en guerre, le monde peut-il survivre ?

Injustice a amassé un casting stellaire d’acteurs pour fournir les voix dans cette adaptation DC tant attendue, y compris Justin Hartley (C’est nous, Smallville) et Anson Mount (Découverte de Star Trek, l’enfer sur roues) en tant que Superman et Batman, respectivement. La distribution massive comprend également Janet Varney (La légende de Korra, tu es le pire) en tant que Wonder Woman, Brandon Michael Hall (Dieu m’a ami) comme Cyborg, Kevin Pollak (La merveilleuse Mme Maisel) comme Joker & Jonathan Kent, Anika Noni Rose (La princesse et la grenouille, la bonne épouse, Dreamgirls) comme Catwoman, Reid Scott (Veep, venin) comme Green Arrow & Victor Zsasz, et Edwin Hodge (La guerre de demain, Mayans MC) comme M. Terrific & Killer Croc.

Le film présente également Gillian Jacobs (Communauté, Invincible) comme Harley Quinn, Oliver Hudson (Règles d’engagement, Nashville) comme Plastic Man, Laura Bailey (Rôle critique, Avengers se rassemblent) comme Lois Lane & Rama Kushna, Faran Tahir (Iron Man, Star Trek) comme Ra’s al Ghul, Derek Phillips (Lumières du vendredi soir, 42) comme Nightwing & Aquaman, Yuri Lowenthal (Franchise Ben 10, Jeune justice, RWBY) comme Mirror Master, Flash & Shazam, Zach Callison (Steven Univers, Les Goldberg) comme Damian & Jimmy Olsen, Brian T. Delaney (Fortnite, Batman illimité) comme Green Lantern, Fred Tatasciore (Family Guy, papa américain !) en tant que capitaine Atom, et Andrew Morgado (DC’s Legends of Tomorrow) en tant que maître soldat miroir.

Réalisé par Matt Peters (Justice League Dark: Apokolips War) d’après un scénario d’Ernie Altbacker (Batman : Chut), Injustice est prévu pour une sortie vidéo domestique sur 4K Ultra HD Blu-ray Combo Pack (États-Unis 39,99 € SRP; Canada € 44,98 SRP), Blu-ray (US € 29,98 SRP; Canada 39,99 € SRP) et numérique le 19 octobre 2021. Cela nous arrive avec l’aimable autorisation de l’IGN.

Sujets : Injustice