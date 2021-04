Ingenuity effectue son deuxième vol sur Mars: pourquoi ses rotors tournent cinq fois plus vite qu’ils ne le feraient sur Terre

Cette semaine, Ingenuity est devenu l’hélicoptère le plus célèbre de l’histoire. Il a réussi à devenir le premier véhicule à survoler la surface de Mars, et avec cela il est retourné à définir un jalon incroyable sur cette mission de la NASA.

Hier, Ingenuity a fait son deuxième vol: quelque chose de plus durable (51,9 s vs. 39,1 s) ya una altitud superior (5 m vs. 3 m) que permitieron a la NASA avanzar en el estudio de lo que pueden o no lograr con este pequeño helicóptero que no para de dar grandes informations.

Ingenuity continue d’apprendre à voler sur Mars

Les responsables du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA ont révélé comment «la télémétrie que nous avons reçue et analysée nous dit que le vol a répondu aux attentes« .

le #MarsHelicopter a fait face à de nouveaux défis lors de son deuxième vol et a atteint chaque étape. https://t.co/L18F2NCeaZ

Il a réalisé:

✅ 51,9 secondes de vol

✅ 16 pieds d’altitude (5 mètres)

✅ Inclinaison de 5 ° pour accélérer sur le côté ~ 7 pieds (2 mètres) pic.twitter.com/9yMsRLhbcl – NASA JPL (@NASAJPL) 23 avril 2021

L’Ingenuity de 1,8 kg a de nouveau décollé, le tenant pendant près de 52 secondes et atteignant une hauteur de cinq mètres. Pendant cette suspension, l’hélicoptère s’est déplacé d’un côté et il a tourné sa caméra pour la pointer dans différentes directions avant d’atterrir à nouveau sur la surface martienne.

L’une des particularités de ces vols est que les conditions sont très différentes de celles qu’Ingenuity devrait endurer sur Terre. Sur Mars, l’atmosphère a une densité qui ne représente que 1% de celle de la Terre., forçant vos rotors à tourner beaucoup plus vite.

Ils le font pour environ 2400 tours par minute pour parvenir à soulever l’appareil, alors que sur Terre il suffirait d’un cinquième de cette vitesse. Bien que ses manœuvres aériennes soient préprogrammées, Ingenuity doit prendre certaines décisions en temps réel à l’aide de sa caméra et de ses capteurs.

Ce véhicule sert à relever une mission similaire à l’avenir: Dragonfly, un robot robot que la NASA prépare, aura une capacité de vol encore plus grande. quand la mission atteint Titan, la lune glacée de Saturne. Il le fera théoriquement en 2034, et les données obtenues d’Ingenuity serviront d’apprentissage pour cette future mission.

Via | Phys.org