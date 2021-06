Influence de la Lune et de quatre éléments sur nous

La Lune est excitante ! Elle influence notre planète de différentes manières et, selon l’astrologie, cette étoile est également capable de nous influencer à travers nos signes.

Après tout, dans le thème astral, la Lune représente notre instinct et notre inconscient, notre côté le plus sensible lié à nos émotions et nos insécurités. Découvrez maintenant comment la Lune peut influencer l’être humain lorsqu’elle est positionnée dans chaque élément du zodiaque !

Eau – Cancer, Scorpion, Poissons

Son émotion est généralement à la surface, tous ses sentiments sont plus intenses. Dans les moments heureux c’est formidable, cependant, ce sera un véritable obstacle dans les moments difficiles et peut amener les gens à recourir au chantage émotionnel afin d’obtenir ce qu’ils veulent. Dans cette position, nous assurons également une grande protection et des soins pour nos proches.

Feu — Bélier, Lion, Sagittaire

Cette personne a toujours tendance à prendre l’initiative et a une attitude très spontanée et sincère, même lorsqu’elle ne veut pas le montrer. Chaque situation impliquant un groupe de personnes vous donnera envie de les diriger d’une manière ou d’une autre. Sans compter que votre goût pour les défis sera l’un des plus grands du zodiaque.

Terre — Taureau, Vierge, Capricorne

Votre façon de réagir au monde extérieur est sensible et sensée. Son souci du détail est plus pointu que celui de n’importe qui d’autre. Et ces personnes ont tendance à se consacrer beaucoup pour que tout se passe comme elles le souhaitent, car elles sont très friandes de l’idée de stabilité. Le seul problème est que face à une situation qui les rend précaires, ils peuvent finir par pécher par entêtement et résister à un éventuel changement de plan.

Air — Gémeaux, Balance, Verseau

Dans cette position, les gens sont plus objectifs ! Que ce soit dans leur vie professionnelle ou personnelle, lorsqu’ils sont confrontés à un problème ou qu’ils souhaitent progresser dans un certain domaine, ils auront toujours envie de le résoudre dans la conversation. Et il y a de fortes chances qu’ils réussissent, car ils ont une attitude très ouverte vis-à-vis de leurs émotions et de leurs sentiments.

La Lune est vraiment inspirante, à tel point qu’elle nous incite à agir d’une manière que notre Soleil (le signe de votre date de naissance) pourrait ne pas nous permettre. Est-ce vous? Quel est l’élément de votre Lune ? Comment pensez-vous qu’elle vous influence ? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Le post Influence de la Lune et quatre éléments nous concernant sont apparus en premier dans 45secondes.fr.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂