Infinix Zero 8i avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera lancé en Inde le 3 décembre

Tendance FP26 nov.2020 18:33:40 IST

Infinix Zero 8i sera lancé en Inde le 3 décembre. La société s’est tournée vers Twitter pour révéler la nouvelle. La société avait précédemment déclaré que le 2 décembre était la date de lancement, mais l’a reportée d’un jour, en écrivant: « Préparez-vous pour le # InfinixZero8i chargé avec un stockage énorme de 8 + 128 Go. Date de lancement reportée du 2 décembre au 3 décembre. Nous regrettons pour le désagrément. » Selon un rapport de MySmartPrice, la version indienne d’Infinix Zero 8i sera alimentée par le MediaTek Helio G90T qui sera doté de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Préparez-vous pour le # InfinixZero8i chargé avec un stockage énorme de 8 + 128 Go. Date de lancement reportée du 2 décembre au 3 décembre. Nous regrettons la gêne occasionnée.#ZeroSeHero#InfinixIndia#AbRuknaNahi pic.twitter.com/XR6ZOy7ujG – InfinixIndia (@InfinixIndia) 25 novembre 2020

Le rapport ajoute que le smartphone comportera un écran Full HD + de 6,85 pouces avec une conception à double perforation. Le smartphone a un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz.

Le smartphone dispose d’une configuration à quatre caméras en forme de diamant avec une caméra principale AI de 48 MP, un objectif ultra grand angle de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP avec un flash à quatre LED.

À l’avant, l’appareil abrite un capteur principal de 16 MP et un objectif ultra grand angle de 8 MP. Il fonctionne sous Android 10 avec le skin XOS 7.

L’Infinix Zero 8i dispose d’une batterie de 4500 mAh sous le capot avec une prise en charge de la charge rapide de 33 W qui, selon la société, est capable de la charger à 70% en 30 minutes.

Selon un rapport de GizmoChina, Outre la Zero 8i, la société devrait également lancer un téléviseur Android ainsi qu’une barre de son SNOKOR. Cependant, la société n’a pas encore révélé ses dates de lancement.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂