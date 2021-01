Indie Studio NOWWA accuse Apex Legends Of "Arrachant" Un de ses personnages

Respawn Entertainment et EA, développeur et éditeur derrière la populaire bataille royale Apex Legends, ont été accusés d’avoir arraché un personnage du prochain jeu de tir indépendant, BulletVille.

Apex Legends, qui pourrait être lancé sur Switch dès le mois prochain, devrait présenter le nouveau personnage Fuse dans le cadre de sa huitième saison le 2 février. NOWWA, l’équipe derrière BulletVille, dit qu’elle a trouvé le personnage « assez familier », notant son « cache-œil, tenue de motard, ceinture crânienne, bras mécanique, moustache, ceinture de grenades, gants, collier, veste avec symbole circulaire sur le dos, les étuis de jambe, la palette de couleurs rouge / grise et la bande grise caractéristique des cheveux. «

L’équipe souligne que Hunter, un personnage de BulletVille, est public depuis près de deux ans, et que Fuse d’Apex Legends « semble partager beaucoup de similitudes » avec son propre design. Les accusations vont plus loin, car NOWWA explique que des tests de jeu BulletVille ont eu lieu avec EA en octobre et novembre 2020 – ce qui, selon elle, «renforce la théorie d’une« inspiration »potentielle».

NOWWA a partagé la déclaration suivante à ce sujet à Nintendo Life, en joignant une image des deux personnages côte à côte:

«Nous sommes heureux que l’équipe d’Apex Legends ait aimé le style de Hunter au point de vouloir le recréer dans Apex Legends – nous espérions même un éventuel crossover! Néanmoins, nous craignons qu’en tant que petit producteur de jeux indépendants dont le jeu n’a pas encore été lancé, nous ne soyons pas considérés comme une arnaque d’Apex Legends, ce qui n’est certainement pas vrai.

« Hunter peut compter sur deux armes: un pistolet et un lance-roquettes. Devinez quelle est la capacité ultime de Fuse? » NOWWA dit. « Un lance-roquettes. »

Nous avons contacté l’équipe de relations publiques Apex Legends d’EA pour obtenir des commentaires et mettrons à jour cette histoire si nous recevons une réponse.