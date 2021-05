Indiana Jones 5 Script a excité Mads Mikkelsen: c’était tout ce que je voulais

Plus tôt cette année, LucasFilm a annoncé que Mads Mikkelsen rejoindrait le casting de Indiana Jones 5 et il semble que maintenant, après avoir lu le scénario, il se moque du début pour commencer le tournage de la suite ce printemps. Le film est réalisé par James Mangold, connu pour avoir réalisé l’emblématique Terres de flic (1997), les chouchous des Oscars Marcher sur la ligne (2005) et Ford contre Ferrari (2019) et le box-office Marvel frappe The Carcajou (2013) et Logan(2017).

Steven Spielberg, impliqué dans la franchise depuis le début et la sortie du premier film d’Indiana Jones Les aventuriers de l’arche perdue, sera de retour en tant que producteur, marquant la première fois qu’il a été impliqué dans une capacité non-réalisatrice. Jusqu’à présent, il a été annoncé que Harrison Ford reviendrait pour jouer le titulaire Jones, un rôle qu’il incarne depuis le film original de 1981.

Apparaissant à côté Mads Mikkelsen et Ford sera l’actrice anglaise Phoebe Waller-Bridge, qui est également apparue dans Au revoir Christopher Robin(2017) et a exprimé L3-37 dans Solo: une histoire de Star Wars (2018) et Thomas Kretschmann, connu pour avoir joué le baron Wolfgang von Strucker dans l’univers cinématographique Marvel.

Les fans de la franchise seront également, sans aucun doute, ravis d’apprendre que John Williams reviendra pour marquer le film. Williams est le compositeur responsable de l’écriture de la chanson emblématique d’Indiana Jones, qui est devenue synonyme du professeur brandissant le fouet au cours des quatre dernières décennies. S’adressant à ‘Collider’, Mikkelsen avait ceci à dire à propos du rôle à venir

« Je suis très, très excité à ce sujet … j’ai revu Les aventuriers de l’arche perdue l’autre jour, c’est tellement bien fait et tellement charmant, et c’est tellement génial de raconter des histoires. Alors oui, c’est un grand honneur de faire partie de cette franchise avec laquelle j’ai grandi … Je suis dans une position chanceuse où ils m’ont laissé lire le script avant. Et oui, c’était tout ce que je souhaitais, donc c’était tout simplement génial. «

Bien que l’intrigue soit gardée secrète, il a fait allusion au ton du film. Il semble qu’il y aura de la place pour que Mikkelsen s’amuse et, comme les autres de la franchise, des éclats d’humour seront ajoutés au mélange d’action et d’aventure que le public attend d’un film « Indy ».

« Je pense que je suis invité à créer un personnage, je pense que tout le monde le veut. C’est pourquoi ils choisissent certains acteurs qui, selon eux, peuvent proposer certaines choses, et ce sera une collaboration comme toujours. Assez intéressant. , encore un peu comme Cavaliers de la justice, il y a toujours une sorte de mélange de genres dans Indiana Jones. Il y a quelque chose qui est un peu plus grand que nature, qui remonte presque aux années 30 avec une sorte de sensation de Peter Lorre, et puis vous avez Indiana Jones qui est en quelque sorte un homme hétéro. Mais il produit beaucoup de choses amusantes et intéressantes, mais il y a différents genres de personnages dans certains de ces films. «

Un rôle dans le film Indiana Jones en est un autre dans une liste apparemment sans cesse croissante de franchises que Mikkelsen a rejoint ces dernières années. L’acteur danois a d’abord attiré l’attention internationale dans le tube de James Bond Casino Royaleet a depuis joué des rôles dans des propriétés de Marvel, Star Wars, Hannibal Lecter et plus récemment le monde sorcier de Harry Potter lorsqu’il a été annoncé qu’il allait remplacer Johnny Depp dans Bêtes fantastiques 3. Cette nouvelle est une gracieuseté de Collider.

Sujets: Indiana Jones 5, Indiana Jones