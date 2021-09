Indiana Jones 5 met-il en place Phoebe Waller-Bridge pour remplacer Harrison Ford?

Une nouvelle rumeur concernant la suite à venir Indiana Jones 5 provoquera certainement des… réactions. Selon les initiés, le cinquième film de la franchise bien-aimée servira de conclusion aux aventures de l’archéologue intrépide de Harrison Ford et mettra en place un personnage pour prendre sa place, avec Phoebe Waller-Bridge qui serait censée devenir le nouveau visage de les Indiana Jones série à venir.

« Les initiés affirment que Kathleen Kennedy, la productrice hollywoodienne à l’origine de la franchise, est désireuse d’apporter des changements » importants et audacieux » – avec peu de choses plus importantes que de changer le personnage principal en une femme. »

Une source a également ajouté que « Ce serait une énorme déclaration et un grand rôle pour Phoebe. » Maintenant, évidemment, ce n’est qu’une rumeur à ce stade, alors essayez de ne pas paniquer pour l’instant. Nul doute que cette idée sera accueillie avec un mélange d’acclamations, de hochements de tête approbateurs, de roulements d’yeux et de fureur absolue selon ce que vous ressentez à propos de la Indiana Jones la franchise, Phoebe Waller-Pont, et Kathleen Kennedy.

Avec Harrison Ford maintenant âgé de 79 ans, quelqu’un prenant la tête de la franchise devait arriver le plus tôt possible, le studio ayant joué avec l’idée dans le passé. Suite précédente Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal bien sûr, a présenté Shia LaBeouf en tant que fils d’Indiana, Mutt Williams, avec l’idée que ce personnage prendrait le relais pour les futurs versements, bien que George Lucas soit revenu plus tard sur ce point.

Alors que des gens comme George Lucas et d’autres ont déclaré dans le passé qu’il n’y a pas de Indiana Jones sans Harrison Ford (ou quelque chose du genre), il serait naïf de penser que le studio laissera disparaître une franchise aussi réussie. Ainsi, un personnage finira par prendre le relais, et sans une refonte directe, ce que personne ne veut sûrement voir, il faudra un nouveau personnage pour s’intensifier. Ainsi, Indiana Jones 5 mettra probablement en place Sac à puces star Phoebe Waller-Bridge pour ce rôle, le studio surveillant de près la réaction du public à son personnage.

Pour l’instant, nous avons toujours la dernière sortie de Harrison Ford en tant qu’aventurier légendaire à venir. Alors que les détails de l’intrigue restent un secret bien gardé, des rumeurs et des images du tournage ont fait surface, suggérant que la franchise sera envoyée dans l’espace. Bien qu’Indy lui-même ne puisse pas exploser dans le cosmos, des rapports ont maintenant affirmé qu’Indiana Jones 5 réunira l’aventurier avec ses anciens ennemis les nazis grâce à leur implication dans la course à l’espace des années 60.

Aux côtés de Harrison Ford et Phoebe Waller-Bridge, le réalisateur James Mangold a recruté plusieurs grands noms pour les seconds rôles, dont Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renée Wilson, Toby Jones et Antonio Banderas.

Mangold a déjà anticipé les premières critiques à l’encontre de ses efforts, le cinéaste s’étant tourné vers les réseaux sociaux pour demander aux fans d’attendre et de voir ce qu’il a en réserve. « Je comprends la méfiance, je la vis », a-t-il déclaré. « Je ne sais pas si je vais vous rendre heureux. Mais mon équipe et moi allons nous assommer en essayant de faire quelque chose de bien. Nous admirons le savoir-faire des originaux. J’espère que lorsque vous verrez de vraies images, elles seront plus belles pour vous que des clichés de paparazzi dans les buissons. »

Indiana Jones 5 est prévue pour le 29 juillet 2022. Cela nous vient de Daily Mail.

