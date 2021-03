Inde vs Angleterre: l’Inde a remporté le quatrième T20 par 8 manches, série 2-2

Le quatrième T20 entre l’Inde et l’Angleterre se joue au stade Narendra Modi d’Ahmedabad. L’Angleterre a remporté le tirage au sort et a décidé de jouer en premier. Après avoir perdu le tirage au sort, l’équipe indienne est sortie au bâton en premier et a marqué 185 points en 8 passes en 20 passes. En réponse, l’équipe d’Angleterre a marqué 177 points pour 8 guichets en 20 overs et a perdu le match par 8 points. Rohit Sharma a été licencié pour 12 au large de Jofra Archer. Rohit a frappé un six sur la toute première balle de la manche. Il a également réalisé 9000 courses au format T20.

Le deuxième guichet de KL Rahul est tombé sur 63 courses. Rahul a marqué 14 points sur 17 balles. Il a été rattrapé par Ben Stokes aux mains de Joffra Archer. Après cela, Virat Kohli, qui est venu à la batte, était également sorti tôt. Il a été renvoyé après avoir joué 5 balles et marqué 1 point. Le troisième guichet de l’Inde a chuté au score de 70 points.

Suryakumar en a mis cinquante dans les premières manches de sa carrière. Il a terminé un demi-siècle avec 28 balles. Suryakumar a fait ses débuts dans le deuxième match de cette série, mais il n’a pas eu la chance de battre alors. Suryakumar Yadav était absent après avoir marqué 57 points sur 31 balles. Il a été attrapé par Sam Karan entre les mains de David Malan. Il a frappé 3 six et 6 quatre dans ses manches.

Rishabh Pant a été licencié pour 30 points sur 23 balles. Il a frappé 4 quatre dans ses manches. Il a été nettoyé par Jofra Archer. Shreyas Iyer a été licencié après avoir marqué 37 points sur 18 balles. Il a frappé 1 six et 5 quatre dans ses manches. Shardul Thakur 10 court sur 4 balles et Bhuvneshwar Kumar est resté invaincu sur zéro.

Pour l’Angleterre, Joffra Archer a remporté le plus de 4 guichets pour 33 courses. Adil Rashid, Mark Wood, Ben Stokes, Sam Karan ont pris 1-1 guichets.

Butler a été limogé par 9 points pour l’Angleterre. Le premier guichet de l’Angleterre a chuté au score de 19 points. Jason Roy est revenu au pavillon après avoir marqué 40 points à partir de 27 balles. Il a été attrapé par Hardik Pandya entre les mains de Suryakumar Yadav. David Malan était absent pour 14 points sur 17 balles. Il était parfaitement joué par Rahul Chahar.

Johnny Bairstow était absent après avoir marqué 25 points. Rahul Chahar l’attrape entre les mains de Washington Sundar. Il a partagé 65 courses à partir de 36 balles pour le quatrième guichet avec Stokes. Ben Stokes a joué une brillante manche de 46 points.

Pour l’Inde, Shardul Thakur a pris 3 guichets, Rahul Chahar, Hardik Pandya a pris 2-2 guichets. Bhuvneshwar Kumar a obtenu 1 guichet.

Équipe indienne

Virat Kohli (capitaine), Lokesh Rahul, Rohit Sharma, Shreyas Iyer, Suryakumar Yadav, Pantalon Rishabh, Hardik Pandya, Washington Sundar, Shardul Thakur, Bhuvneshwar Kumar, Rahul Chahar

Équipe d’Angleterre

Eoin Morgan (capitaine), Jason Roy, Jose Butler, David Malan, Johnny Bairstow, Ben Stokes, Sam Karan, Chris Jordan, Joffra Archer, Mark Wood et Adil Rashid

