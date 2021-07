Incroyablement, la pré-chargement de l’application abandonnée est vraiment en direct sur PS5

L’abandon est réel. Sorte de. Après beaucoup de scepticisme, il semble que le développeur néerlandais Blue Box Game Studios ait vraiment tenu sa date de sortie cible pour son application Realtime Experience, alors que les préchargements sur PlayStation 5 se déploient dans le monde entier. Les images sur Reddit montrent la démo sur le Boutique PS, à côté de quelques captures d’écran de son contenu à ce stade.

Pour être juste, le studio indépendant a déjà confirmé que la première bande-annonce de l’application ne sortirait pas avant le 10 août, il n’y a donc pas grand-chose à voir pour le moment. Démarrez le client et vous obtiendrez une image du logo du développeur, une option pour sélectionner votre langue et un message à vérifier bientôt. Et c’est votre lot.

Nous supposons que le point à retenir ici est que le projet, qui ressemble à de la fumée et des miroirs depuis le début, a finalement livré quelque chose de tangible. Ce n’est peut-être pas grand-chose, mais c’est juste à peu près assez pour que toute cette histoire fasse du surplace pour le moment.