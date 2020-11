Inconnu T & Digga D Tap Vybz Kartel sur le nouveau single « Gotcha »

Il y a très peu d’artistes qui peuvent aller en prison tout en récoltant le succès d’une carrière musicale. Nous avons vu Gucci Mane aller en prison et avoir toujours les rues à clé, ainsi que Boosie, mais peut-être que personne ne l’a fait pour le succès de Vybz Kartel. Le rappeur a été incarcéré pendant la majeure partie de la décennie et sort régulièrement de la nouvelle musique comme s’il ne l’était pas.

Heureusement, les artistes reçoivent toujours des vers de Vybz, bien qu’il ne dévoile jamais comment c’est possible. Les rappeurs britanniques Digga D et Unknown T se sont récemment connectés pour un nouveau single intitulé « Gotcha » ft. Vybz. Bien qu’il y ait une forte influence de forage, Vybz Kartel est aussi diversifié qu’ils viennent, et se trouve parfaitement adapté au couplet final. Regardez la piste ci-dessous.

Paroles de citations

Je descends opps, je mets la main sur la Bible

La main sur la Bible,

L’homme avait la lunette au-dessus du fusil de sniper

Épée de samouraï appelée Eiffel

Demandez-lui, l’orgue que j’ai frappé était vital