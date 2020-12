Inarrêtable. Cette Mitsubishi Space Star a plus de 600 mille kilomètres

L’un des modèles les plus accessibles sur le marché nord-américain, le Mitsubishi Space Star (ou Mirage comme on l’appelle aux USA) est loin d’être le candidat typique pour atteindre un kilométrage élevé compte tenu de ses dimensions et de son caractère urbain.

Cependant, comme pour prouver que les apparences sont trompeuses, la Mitsubishi Space Star dont nous avons parlé aujourd’hui a réussi à accumuler 414520 miles (667 105 kilomètres) en seulement six ans. Achetée neuve par un couple de l’état du Minnesota, la Huot, celle-ci a été choisie en raison de sa faible consommation et a été achetée pour remplacer une… Cadillac!

Jusqu’à 7000 miles (environ 11000 kilomètres), la voiture était principalement utilisée par Janice Huot. Cependant, avec l’arrivée de l’hiver 2015 (dans le Minnesota il neige beaucoup), elle a préféré acheter un Mitsubishi Outlander Sport à traction intégrale («notre» ASX) et la petite Space Star a fini par être utilisée par son mari, Jerry Huot, quotidiennement au travail.

Bien entretenu, mais pas d’avantages

Sachant que le travail de Jerry Huot est de livrer des échantillons de divers cabinets médicaux aux laboratoires de l’État du Minnesota et de la ville de Minneapolis, il n’est pas étonnant que la petite Mitsubishi Space Star ait depuis commencé à accumuler des kilomètres «comme si non il y avait demain ».

Selon Jerry, le citadin japonais n’a jamais refusé de travailler et a même servi à transporter des pierres et des engrais dans le jardin du couple. Bien qu’ayant toujours subi des entretiens et des révisions à «heure et heure», on ne peut pas dire que le Space Star était «apaparicado», n’ayant même pas eu le droit de dormir dans le garage, même pas pendant l’hiver exigeant du Minnesota!

L’entretien programmé semble avoir fonctionné, car il n’a été nécessaire d’effectuer des réparations imprévues qu’à deux reprises. Le premier est apparu autour de 150 mille miles (près de 241 mille kilomètres) et consistait à remplacer le roulement de roue et l’autre remplaçait le démarreur entre 200 mille et 300 mille milles (entre 321 mille et 482 mille kilomètres).

Mieux encore, puisque le Huot avait adhéré à un plan d’entretien régulier et à une garantie prolongée, les deux réparations ont été effectuées dans le cadre de ce programme.

A déjà un remplaçant

Avec la plaque d’immatriculation personnalisée «PRPL WON» (elle lit «Purple Won», en une allusion claire à sa peinture voyante), la petite Space Star a quant à elle été remplacée par… une autre Space Star! Le plus curieux est qu’à en juger par les mots de Jerry Huot, cela ne faisait même pas partie des plans.

Selon ce récit, le «mile-eater» de Space Star a fini par être vendu après que Jerry l’ait emmené chez le concessionnaire pour un entretien de routine et que le propriétaire de l’espace a remarqué son kilométrage élevé.

Les Huot à côté de leur nouvelle Space Star.

Conscient du potentiel de promotion d’un simple citadin avec autant de kilomètres cumulés, le propriétaire du stand a décidé de proposer l’achat du Space Star et a également assuré que le Huot avait acheté une nouvelle unité à un prix particulièrement attractif.