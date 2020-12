Ina Garten, «  Barefoot Contessa  », admet qu’elle n’avait jamais eu cet aliment de base pendant l’enfance avant la pandémie

Contessa aux pieds nus La star Ina Garten a été une rockstar absolue des médias sociaux pendant la pandémie. Ses articles sur les cocktails géants, les recettes de plats réconfortants et sa bien-aimée Jeffrey ont été un incontournable pour beaucoup cette année. Mais il y a encore beaucoup de fans qui ne connaissent pas le célèbre chef de télévision.

Ina Garten, vedette de ‘Barefoot Contessa’ | Mike Smith / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Ina Garten est une Swiftie

Lors d’une récente interview avec Katie Couric sur sa série Instagram Live Happy-ish Hour, Garten et Couric ont créé Pomegranate Cosmos en répondant aux questions des fans. Selon People Magazine, les dames ont parlé de divers sujets, des conseils de cuisine des fêtes au dernier album de Taylor Swift, Toujours. Il s’avère que Garten est un peu un Swiftie.

«Je suis un grand fan de Taylor Swift!» Dit Garten. «N’est-elle pas incroyable? Elle est tellement, tellement intelligente.

Garten a noté que Swift était un merveilleux modèle pour les femmes de tous âges, et elle a rappelé quelque chose que la chanteuse a dit lors de l’un de ses concerts il y a des années.

«Elle a dit: ‘Nous sommes tous bouleversés par ce que l’on dit de nous sur Internet, mais la vérité est que ce que nous nous disons de nous-mêmes est bien pire.’ Et j’ai pensé «wow». Je ne suis pas une adolescente mais je l’ai vraiment compris. C’était une chose tellement intelligente à dire », a expliqué Garten.

Swift est également un grand fan de la Contessa aux pieds nus. Dans le numéro 2015 du TIME 100 – qui met en lumière les 100 personnes les plus influentes au monde – Swift a écrit l’article sur Garten, qu’ils ont nommé une «icône».

Garten et Swift ont passé un après-midi ensemble en 2014 pour cuisiner certaines des recettes préférées du chanteur pour Magazine du réseau alimentaire.

La popularité de la star de « Barefoot Contessa » sur les réseaux sociaux a grimpé en flèche pendant la pandémie

En parlant avec Anderson Cooper sur le Full Circle de CNN, Garten a réfléchi à sa popularité croissante sur les réseaux sociaux l’année dernière. La star de Food Network a gagné plus d’un million de followers sur les réseaux sociaux depuis que la pandémie a frappé, et tout a commencé avec une vidéo virale d’elle mélangeant un cosmos géant.

«J’ai donc commencé à créer des choses pour Instagram afin de faire en sorte que les gens le traversent. Et puis un jour, j’ai pensé, je pense que nous avons tous besoin d’un cocktail », dit-elle.

Garten a également accéléré son dernier livre de cuisine Nourriture réconfortante moderne car elle savait que ses fans avaient besoin de ces recettes pendant la quarantaine. La chef de la télévision dit que ses plaisirs coupables actuels sont des soupes et des ragoûts mijotés. Elle aime aussi donner une touche unique à une recette classique.

Dans sa recette de ragoût de bœuf américain Réconfort moderne, Garten a décidé de remplacer le bœuf par des côtes courtes parce qu’elles ajoutent «beaucoup plus de saveur» et empêchent le plat d’être «ennuyeux».

«Et puis j’ai en quelque sorte emprunté des ingrédients au bœuf français bourguignon et mis beaucoup de vin rouge et du cognac et c’est juste satisfaisant», a déclaré Garten.

Ina Garten vient de découvrir le sandwich au beurre d’arachide et à la gelée

Au cours de leur conversation sur Cercle complet, Cooper a dit à Garten qu’il adorait regarder son émission même s’il ne cuisine pas. Il s’est également décrit comme ayant «le palais d’un enfant de cinq ans» et a avoué avoir mangé un sandwich au beurre d’arachide et à la gelée pour le dîner.

En réponse, Garten a révélé qu’elle et son mari Jeffrey avaient également profité de PB & J pendant la pandémie. Elle a également avoué qu’elle n’avait jamais eu le produit de base de l’enfance jusqu’à ce que la pandémie frappe.

«Je dois dire qu’au début de la pandémie, c’est ce que (mon mari) Jeffrey et moi avions aussi. Et je ne pense pas avoir jamais mangé un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée. Je veux dire, ma mère ne les a jamais fabriqués. Et nous étions comme si c’était génial.

Nourriture réconfortante moderne est maintenant disponible en magasin.