In the Earth Review : un horrible voyage hallucinatoire, mais finalement une déception

Le méli-mélo d’horreur hallucinatoire à petit budget de Ben Wheatley In The Earth pose une terreur prometteuse, à la suite d’un scientifique et d’un garde forestier alors qu’ils s’aventurent au plus profond d’une forêt isolée pour vérifier l’équipement scientifique pendant que le monde combat un virus mortel. Une force maléfique ambiguë vous attend dans les bois, tout comme l’horreur sous forme humaine.

Le film commence comme un retour en arrière sinistre et sombre, porté par un attrait visuel psychédélique et une partition ambiante captivante, pour se transformer en un thriller violent et grossier. Des frayeurs macabres de la variété des arts sombres sont parsemées; le fonctionnement de l’univers est remis en question, la science se heurte à la spiritualité, mais la plupart de ces idées sont contournées pour laisser la place au perçage de la chair et à l’éclat d’art et d’essai trippant. Dans la terre est un voyage éthéré horrible, mais pas autant à penser qu’il le promet.

Nous ouvrons la vue sur de vastes terres boisées à travers le trou d’une grotte, suivis de plans rapprochés d’un marteau s’écrasant sur des rochers. Martin (Joel Fry) marche le long des routes rurales, habillé comme un sac à dos, avant d’atteindre Gantalow Lodge. Il est accueilli à un « point de désinfection » à l’extérieur par une femme en combinaison de protection contre les matières dangereuses et un homme portant un masque chirurgical. L’homme partage que plusieurs dans le village sont décédés.

Martin rencontre ensuite son guide, la garde-parc Alma (Ellora Torchia), une fille apparemment brillante et sage qui partage avec Martin un conte populaire local. Nous apprenons que Martin est en isolement depuis 4 mois. Les deux s’aventurent ensemble dans la forêt, où ils vérifieront l’équipement. Martin renoue avec les nombreuses images et sons de « l’extérieur ». Alma entraîne essentiellement Martin, qui est perdu, larmoyant et un peu inutile.

Première nuit de camping, il y a un violent croassement au loin. Un air de sombre désespoir imprègne juste une journée dans leur randonnée. Ils passent une courte période perdus et à se disputer. La caméra se déplace de manière fluide mais instable, regardant le couple comme un intrus, se débarrassant d’un sentiment de misère qui les attend.

Ils retrouvent les tentes d’une famille qui semble avoir disparu. Martin découvre une étrange éruption cutanée sur sa jambe. Plus tard dans la soirée, il est sorti de son sommeil par un homme. Au matin, il se réveille pour trouver tous leurs vêtements et fournitures volés. Alma est vivante bien qu’elle ait également été battue. Comme si tout cela ne pouvait pas devenir plus gênant, Martin se tranche le pied.

Les deux tombent sur Zach (Reece Shearsmith), un vagabond apparemment sympathique qui reste illégalement dans les bois. Il montre à Martin et Alma sa tente, où il propose de l’aider avec le pied de Martin. Cela devient rapidement plus étrange lorsque Zach montre des coupures sur son bras. Il fulmine sans fin à propos d’une force toute-puissante dans les bois. Quelqu’un « sur la terre ».

Bientôt, il prend des mesures pour marquer les deux héros, les droguer et les mettre en scène pour ses étranges images d’art populaire qui sont apparemment des rituels pour cette force sombre dans les bois. Il y a une brève période de torture grotesque dans une tente avec une comédie noire hammy agissant de Zach, qui heureusement court, laissant place à un frisson palpitant alors qu’Alma se forge une évasion. Des scènes tendues s’ensuivent alors que Zach cible Elma avec une arbalète, accompagnée de plans bas de lui balayant le sol avec une hache.

Une machine dans les bois se met à clignoter comme une lumière stroboscopique vibrante. Les sens deviennent hallucinatoires. Une partition électronique trempée dans de l’acide retentit alors que des lumières provoquant des crises clignotent. Martin et Alma finissent par rencontrer un ami improbable, et le mouvement vers la sécurité commence.

je souhaite que Dans la terre était aussi puissant, effrayant et mémorable que je l’avais prévu au début du film. Wheatley nous montre un nulle part sinistre avec une sensation palpable de surnaturel. L’arrivée de Martin au bungalow dans les bâtons place une personne plus faible et timide dans un environnement intrinsèquement effrayant, rendu plus intimidant par le virus de la fin du monde qui ravage le monde. Martin vient de se libérer de l’isolement dans une forêt infernale rayonnant d’énergie sombre aux côtés d’Alma, qu’il ne connaît pas. La partition est réglée sur une perfection psychédélique envoûtante à chaque étape du processus. Des pulsations électroniques des années 80 et des cloches étranges sonnent. La caméra se déplace méchamment sur Martin et Alma. Un mal indéfini persiste, alors que des contes populaires et d’anciennes pratiques spirituelles sont évoqués.

Wheatley nous place dans une intrigue boisée particulièrement menaçante, met les personnages vulnérables dans une sorte de danger cryptique, et le fait avec une touche artistique et une atmosphère d’esprit qui mérite d’être félicitée. Malheureusement, la majeure partie de l’horreur qui se matérialise se présente sous la forme de bouffonneries humaines psychotiques violentes qui se transforment en cliché, zone de torture d’horreur moderne.

Dans la terre est prenant, je dirai. Lorsque Zack entre dans l’équation, le film atteint des niveaux plus étranges et les rafales de poursuites et de combats sont sans aucun doute palpitantes. Les séquences artistiques et droguées qui jonchent les 20 dernières minutes du film sont un spectacle étrange et impressionnant. Cependant, le film se présente comme bien plus qu’un maniaque à la hache, des escapades clou à travers les yeux, mais c’est surtout ce qui transgresse. L’édition artistique ne peut pas tirer parti d’une frayeur. Les plans délicats ne peuvent pas perturber un spectateur. Tout cela peut être artistiquement solide et un effort créatif impressionnant, mais À la fin est à court de terreur car il n’utilise pas l’atmosphère fournie et les concepts auxquels il fait allusion.

Nous avons vu des milliers de fois des films d’horreur « Un type fou torture des innocents ». Ce film est plus que cela, en termes d’éclat et d’éclat, mais à la base Dans la terre est juste cela – Alma et Martin se battent pour survivre dans les bois alors qu’ils échappent à un fou. Il y a des scènes mordantes. Comme mentionné, tout semble impressionnant et visuellement inspiré. Il y a des moments où on a l’impression que de nouveaux tropes vont se dévoiler ou que d’autres horreurs vont être découvertes, mais Wheatley reste la voie sûre et gratuitement violente. C’est une déception compte tenu de la forte dose d’atmosphère délirante et étrange qui règne.

Si tout ne s’était pas ouvert comme un film que John Carpenter a réalisé et enregistré dans les années 80, les attentes n’auraient peut-être pas été aussi élevées. Ben Wheatley peut faire un film à travers l’œil d’un artiste. L’ensemble du projet se déplace au moins à la manière d’un shroom trip, dégageant une sensation de terreur inoubliable à venir. Cette terreur ne se montre jamais tout à fait, mais c’est intéressant à regarder et à écouter. Je ne peux pas appeler Dans la terre un grand film d’horreur. C’est un film bien fait qui montre les signes d’un réalisateur talentueux. Visuellement, c’est étrange et spécial et évidemment le travail d’un étudiant en cinéma qui a vu quelques horreurs et essayé quelques drogues. Ce n’est tout simplement pas un morceau d’horreur mémorable qui utilise ses idées et livre dans le département des peurs d’origine. Si vous souhaitez découvrir ce refroidisseur hallucinatoire, il est désormais disponible en streaming sur Hulu.

