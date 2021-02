In Nightmare se dirige vers PS4 avec des démons et des monstres terrifiants du monde des rêves

De Maximum Games et Magic Fish Studios vient un jeu d’aventure d’horreur unique destiné au public PS4. Ce titre unique suit un jeune personnage qui tombe dans un sommeil profond. Une fois sur place, ce n’est que quelques instants avant que leurs rêves ne se transforment en cauchemars et qu’ils doivent trouver un moyen de sortir de ce monde d’horreur.

Les joueurs devront faire confiance à leur instinct et suivre une réalité terrifiante où les rêves prennent vie et vous hantent. Le jeune enfant a très peu de défenses, c’est donc un jeu de course, de dissimulation et de résolution d’énigmes. Échappez aux goules et essayez de trouver un moyen de retourner dans le monde des vivants.

Dans le cauchemar est une histoire narrative où un jeune enfant doit survivre contre la terreur. Sans défense, il s’enferme pour toujours mais les joueurs doivent l’aider à s’accrocher à l’espoir et à tenter de survivre. Résolvez des énigmes complexes, cachez-vous des goules et échappez à un monde cauchemardesque.

Après que le personnage ait fermé son cœur à la réalité, il tombe dans un sommeil profond pour se réveiller dans un cauchemar. C’est l’histoire d’une famille brisée, d’un chagrin d’amour et de la capacité d’un enfant à échapper à une sombre réalité.

Explorez un monde fantaisiste créé à partir des souvenirs de cet enfant et regardez-le suivre un voyage qui découvrira ce qu’il y a à l’intérieur. Après avoir souffert en réalité, il doit éviter les traumatismes passés devenus monstres qui veulent le maintenir enfermé dans un éternel cauchemar.

Les joueurs verront qu’il s’agit d’un jeu de puzzle unique qui apprend au héros à accepter sa peur et à découvrir la vérité. Une fois cela fait, il pourra purifier les monstres dans son cœur et enfin se réveiller dans le monde réel.

Ce jeu suit une prémisse assez simple et ressemble presque à une version plus sombre et sombre de Mer de solitude. Bien qu’il soit esthétiquement beau, le monde tordu est dangereux et mettra au défi la capacité du joueur à survivre à chaque tour.

On ne sait pas grand chose sur ce titre autre que ce que l’on peut trouver dans la bande-annonce. Cette expérience nouvellement révélée ne manquera pas de donner à la communauté une nouvelle expérience dans laquelle plonger, et la peur pourrait être redéfinie tout au long du conte.

Ce titre peut être une expérience d’horreur, mais cela n’en fait pas un jeu d’horreur. Les joueurs de tous âges peuvent apprendre de l’aventure que cet enfant poursuit et peuvent peut-être grandir aux côtés du héros en découvrant la lumière dans leurs ténèbres.

Dans le cauchemar devrait sortir sur PS4 plus tard cette année.