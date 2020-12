Le méchant archi de Final Fantasy VII saute dans le ring de Nintendo. Voyons-le avec ces impressions de Sefirot dans Super Smash Bros.Ultimate.

Nous avons tous été surpris que le dernier ajout à Smash soit l’intimidateur de Cloud. Avec ces Impressions Sefirot dans Super Smash Bros. Ultime Nous verrons quelles sont les forces – et les faiblesses – de « One Winged Angel » ainsi que les curiosités que recèle le nouveau scénario et les chansons de l’emblématique Final Fantasy VII.

Comment ça marche sur le champ de bataille?

Sefirot est une bête brune. Il combine la force d’un épéiste comme Byleth, est rapide, a beaucoup de gamme avec ses échantillons et a varié des spéciaux. C’est un personnage polyvalent dans tous les terrains, dont le seul problème que j’ai détecté est qu’il doit charger beaucoup d’attaques et qu’il est facile pour lui d’être vendu si vous êtes très offensif.

Ses coups fracassés peuvent être exécutés dans n’importe quelle direction et couvrir un arc assez large de dégâts, son Smash sur le dessus étant similaire à celui de Cloud, mais avec la portée et les dégâts presque au niveau d’Ike.

Il est également efficace pour attaquer de face, étant capable de sculpter nos adversaires grâce à la portée de son bestial Masamune.

La polyvalence sera la marque de la maison Sefirot

Son pouvoir incommensurable, qui nous a donné tant de maux de tête dans les différentes tranches de Final Fantasy VII, est ici marqué par la force et la variété de ses attaques. Son B neutre nous permet de lancer 3 sorts dévastateurs en fonction de la durée pendant laquelle nous maintenons le bouton enfoncé: Glow, Mega-glow ou Giga-glow. Par curiosité, si vous venez du jeu original de 1997, ces sorts seraient connus sous le nom de Flame, Megaflame et Gigaflame.

D’un autre côté, avec le latéral B, nous pouvons utiliser le pouvoir de Dark Matter (ou noir) pour ajouter des marqueurs de dégâts à l’adversaire. Lorsqu’ils se cumulent à un total de 5, ils aboutiront à une puissante explosion spectrale qui poussera leurs marqueurs de dégâts sur des orbites. N’oublions pas non plus ses attaques héritées du DISSIDIA. Sefirot peut exécuter Cut et Octacorte, étant le B ci-dessus dans ce cas. En fonction de la charge de la technique, l’un ou l’autre fera l’affaire, dont la différence réside dans la distance et les dégâts que nous allons utiliser. Insistez sur le fait que cela peut être fait dans la direction que nous visons, ce qui en fait l’un des meilleurs mouvements de récupération qui existent.

Son B down est un autre héritage DISSIDIA. Il s’agit de la technique Centella, qui vous permet de générer une barrière (ou Mur, si vous venez du FFVII d’origine) qui absorbera les coups, bloquera les dégâts des projectiles et surtout, rendra les dégâts multipliés à l’adversaire dans un puissant compteur. Bref, c’est un compteur très similaire à celui des personnages Fire Emblem, mais plus polyvalent.

L’aile noire, le badge des enfants de l’Avent qui sortira les châtaignes du feu

La caractéristique la plus significative que possède Sefirot est son statut de « One Wing Angel ». Le descendant de Jenova déploiera son aile noire emblématique lorsque certaines conditions de combat seront remplies. Celles-ci renvoient à des situations critiques: avoir un seuil de dégâts supérieur à 100%, que les rivaux ont une grande différence de vie par rapport à nous, moins de 25% de santé, passer derrière le tableau de bord quand le temps presse … actif lorsque nous traversons une période difficile, essentiellement.

Dans cet état, Sefirot augmentera sa force et sa vitesse de 25%, nous pouvons exécuter jusqu’à 3 sauts en l’air et toutes nos attaques de smash seront imparables. Cela signifie que pendant que nous les chargeons, ils ne pourront pas nous interrompre, bien qu’ils augmenteront notre pourcentage de dégâts.

Enfin, si on parle de son Final Smash, il s’agit de Supernova. Sefirot prendra sa forme d’Archange et lancera la même météorite, qui menace la surface de Final Fantasy VII Original, contre ses adversaires, créant d’énormes dégâts cinématographiques et provoquant des états aléatoires.

Le thème Aeris, l’une des compositions les plus dramatiques de Nobuo Agosto, revient et arrangé par Keiichi Okabe. C’est déjà ma version préférée.

De retour dans le cratère nord après 23 ans …

La scène qui nous accompagne avec ce curieux personnage est pleine d’émotions pour les fans de la saga. The North Crater, le dernier donjon de Final Fantasy VII arrive avec 3 variantes chargées d’arrière-plan. La forme de combat nous place sur le terrain où nous combattons contre Jenova Absoluta, tandis que la forme normale nous laissera au cœur de la planète où repose le vrai corps de Sefirot, en arrière-plan. Sa forme Omega nous emmène à la surface du cratère, pouvant apercevoir la météorite tombant contre Midgard.

Certains événements intéressants se produiront pendant le scénario, comme ce fut le cas avec le scénario Cloud. Parmi eux, mon préféré est la chute du vent fort, causant des dégâts à quiconque est pris au dépourvu.

En plus de cette fabuleuse arène de combat, nous sommes accompagnés de 9 nouveaux thèmes de Final Fantasy VII. Certains sont tirés de la bande originale du jeu de 1997 et du film Advent Children, mais 4 nouveaux remix ont été créés pour l’occasion. Cosmo Canyon, composé par Yoko Shimomura (Kingdom Hearts), Aerith’s Theme, interprété par Keiichi Okabe (NieR Automata), Opening – Boming Mission, de Yuzo Koshiro (Streets of Rage) et Thème principal de FINAL FANTASY VII, interprété par Motoi Sakuraba ( Star Ocean, contes de).

Extras, extras, extras …

En plus des morceaux de musique et de la scène, Sefirot est livré avec de succulents extras. D’une part, ses variantes de couleurs n’ont rien d’extraordinaire, mais il comprend deux skins sans top qui font référence à la fin de Final Fantasy VIII (1997) et Kingdom Hearts. Si on fait la confrontation canon entre Cloud et Sefirot, le premier changera ses spéciaux (quand on aura la barre de limite au maximum) en Omni Whip LV.5, une attaque que l’on pourrait utiliser dans DISSIDIA et que l’on a vue pour la première fois dans le film Advent Children .

Robe Mii pour l’occasion aussi. Inclus avec ce pack sont des costumes Barret Wallace, Aeris Gainsborough et Tifa Lockhart pour le Gunman, Swordsman et le Karateka respectivement. Genos, un personnage Square Enix créé pour le jeu vidéo Super Mario RPG, a également été inclus comme skin supplémentaire pour le Mii Gunman. Enfin, si nous absorbons Sefirot avec Kirby, il obtiendra sa crinière grise particulière et son Masamune, avec lesquels il pourra exécuter quelques coupures en plus de lancer des sorts.

Conclusions du contrôle du cauchemar de Cloud dans Smash

Ce nouveau pack est déjà très juteux pour ce qu’il apporte, mais sans aucun doute, la façon dont ils ont recréé Sefirot en fait déjà un vrai délice. Que vous soyez un joueur régulier de Smash Ultimate ou un fan de Final Fantasy VII, vous serez ravi. Sefirot est un personnage efficace pour de nombreuses situations, amusant à utiliser, énergique et facile à apprendre.

Les incorporations sonores ne sont pas de trop, mais elles sont d’excellente qualité et la scène déborde de charisme sur les 4 côtés. En tant que fervent fan de cet épisode de Final Fantasy, Nintendo n’aurait pas pu mieux traiter ce personnage.

Alors maintenant vous savez, coupable, vous pouvez obtenir Sefirot à partir du 23 décembre (18 décembre si vous participez au Challenge) pour un modeste 5,99 € bien amorti (ou 29,99 € si vous avez acheté le Fighter Pass Vol.2).