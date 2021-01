Impressions de Persona 5 Strikers pour PlayStation 4

Nous avons re-révélé notre vrai moi pour faire ces impressions de Persona 5 Strikers… et nos cœurs semblent être en danger.

Coupables, nous vous avions déjà raconté il y a quelques semaines les bons sentiments que Persona 5 Strikers nous avait laissés lorsque nous avons jeté un coup d’œil à un petit événement auquel nous avons pu assister. Cependant, ce n’est pas la même chose de voir quelque chose que de le goûter, encore plus quand on veut tout vivre dans sa propre chair. Pour cette raison, pour qu’il ne soit pas dit que nous ne voulons pas vous donner le meilleur, nous avons goûté au titre un peu plus à fond, ce qui signifie que nous vous apportons ici ce Impressions de Persona 5 Strikers.

À la recherche d’un cœur caché

Comme vous le savez (ou sinon, je vais vous l’expliquer tout de suite), le musou n’est pas un genre qui me passionne particulièrement. J’ai joué quelques titres des célèbres « Dinasty Warriors » ou « Orochi Warriors » avec des collègues, mais rien d’autre. Cependant, j’étais au moins curieux à propos de ce Persona 5 Strikers bien qu’il soit dans ce genre. La raison en est, fondamentalement, qu’Atlus a tendance à créer des hybrides de formats qui se sont assez bien combinés, comme c’est le cas avec Devil Survivor et sa fusion de gameplay tactique et de combat au tour par tour dans le plus pur style de RPG. Et la vérité est que mon intuition ne m’a pas déçu: exactement la même chose se passe dans ce titre.

Dans cet aperçu, nous avons pu tester les premières heures du jeu, nous présentant un scénario qui se déroule après les événements de Persona 5. Jusqu’à présent, bien, nous aimons la cohérence, et le fait qu’il y ait continuité nous fait regarder les personnages avec plus de soin. Il ne tombe pas dans la ressource d’autres spin-offs dans lesquels un univers parallèle se crée, un voyage dans le temps ou quelque chose d’étrange pour que l’on voit les personnages sur un ton plus comique ou avec des interactions impossibles. Dans cette personne, 5 Strikers marque beaucoup de points.

Comme cela ajoute également un élément dont je me suis beaucoup plaint à la fois dans le jeu original et dans sa version royale. Et c’est que, sans entrer dans trop de spoilers, il est gratifiant de voir comment, au moins dans le premier boss que nous avons rencontré, ce n’est pas un adulte. L’original n’a jamais cessé de parler de ces «adultes pourris» dans une attaque contre la société, les traitant toujours de problèmes. Je dois vraiment vous féliciter d’avoir vu comment à cette occasion nous pouvons voir d’emblée un ennemi qui ne rentrerait pas dans la catégorie des «adultes» (bien que vous savez à quoi ressemblent les gènes japonais).

C’est pourquoi ces premières heures nous ont donné l’apparence d’une histoire solide et bien formée. Celui qui donne envie de jouer. Non seulement avec les voleurs fantômes, mais avec Sophie, l’un des nouveaux personnages qui rejoint le casting et que vous avez peut-être vu dans de nombreuses bandes-annonces. Sans aucun doute, c’est un ajout au groupe qui ne fait rien de plus que d’ajouter, créant des situations hilarantes qui ne nous lassent jamais des Phantom Thieves.

Et qu’en est-il du gameplay?

D’accord, avec cela, il est devenu clair que, en matière de récit, la chose semble être couverte. Et le gameplay, alors? Je dois sincèrement dire que ceux qui recherchent un musou typique … feraient mieux d’aller le trouver ailleurs. On retrouve ici, comme prévu, un hybride entre le style des jeux originaux et ce genre. Ainsi, malgré le fait que nous ayons les batailles de masse classiques dans lesquelles nous tirons toute notre force basée sur des combos et des capacités spéciales, le jeu jette une grande partie de la composante d’infiltration. Après tout, nous sommes les Phantom Thieves, pas les Phantom Rambo.

Et, vous voyez, dans la plupart des musou une carte s’ouvre à notre disposition avec des milliers et des milliers d’ennemis. Dans eux, vous devez aller de A à B pour vaincre le boss, obtenir x emplacement ou protéger un endroit. Ici, pour sa part, la ligne narrative nous focalise sur l’avancée pour infiltrer le «cœur» même de la scène. Soulignant, attention, on évite de se battre autant qu’on veut, en utilisant les éléments de l’environnement, soit en se poussant vers eux, en se cachant derrière… Ça vous rappelle quelque chose, non? Si nous vous disons déjà que nous pouvons attraper les ennemis par derrière pour leur tendre une embuscade et les attaquer gratuitement, comme dans Persona 5, tout est dit.

Fait intéressant, cette fusion, comme je l’ai dit, ne la rend pas du tout inintéressante. Et plus d’un ennemi nous a donné de bonnes choses pour trop se faire confiance, pensant que le combat était relativement facile. Non, coupable: nous devons esquiver, enchaîner les mouvements, exploiter les faiblesses et utiliser nos spéciaux au moment que nous jugeons approprié. Bref, à ce premier coup d’œil le jeu se présente comme solide, amusant et prometteur. Il faudra voir comment l’aventure évolue, mais au début il semble qu’Atlus ait réalisé quelque chose d’unique.