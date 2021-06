Impossible d’offrir des preuves quand il n’y en a pas : un scientifique chinois sur la théorie des fuites de laboratoire COVID-19

15 juin 2021 11:05:48 IST

La scientifique chinoise au centre des théories selon lesquelles la pandémie de coronavirus aurait pour origine une fuite de son laboratoire spécialisé dans la ville de Wuhan a nié que son institution était à blâmer pour la catastrophe sanitaire. « Comment diable puis-je offrir des preuves pour quelque chose là où il n’y en a pas ? » Le Dr Shi Zhengli a déclaré au New York Times dans de rares commentaires aux médias. « Je ne sais pas comment le monde en est arrivé là, déversant constamment des ordures sur un scientifique innocent », a-t-elle déclaré au quotidien américain. Le mois dernier, le président américain Joe Biden a ordonné aux agences de renseignement d’enquêter sur l’origine de la pandémie, y compris la théorie des fuites de laboratoire.

L’hypothèse de fuite avait été émise plus tôt lors de l’épidémie mondiale, y compris par le prédécesseur de Biden, Donald Trump, mais a été largement rejetée comme une théorie du complot.

Mais il a récemment gagné en popularité, alimenté par des informations selon lesquelles trois chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan sont tombés malades en 2019 après avoir visité une grotte de chauves-souris dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine.

Shi est une experte des coronavirus de chauve-souris, et certains scientifiques ont déclaré qu’elle aurait pu mener des expériences dites de « gain de fonction » dans lesquelles les scientifiques augmentent la force d’un virus pour mieux étudier ses effets sur les hôtes.

Selon le New York Times, en 2017, Shi et ses collègues du laboratoire de Wuhan ont publié un rapport sur une expérience « dans laquelle ils ont créé de nouveaux coronavirus hybrides de chauve-souris en mélangeant et en faisant correspondre des parties de plusieurs existants – dont au moins un qui était presque transmissible. aux humains – afin d’étudier leur capacité à infecter et à se répliquer dans les cellules humaines.

Mais dans un e-mail au journal, Shi a déclaré que ses expériences différaient des expériences de gain de fonction car elles ne cherchaient pas à rendre un virus plus dangereux. Au lieu de cela, ils essayaient de comprendre comment le virus pouvait sauter d’une espèce à l’autre.

« Mon laboratoire n’a jamais mené ni coopéré à la conduite d’expériences GOF qui améliorent la virulence des virus », a-t-elle déclaré.

