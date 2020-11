Impact Genshin: compétences, talents et ascension Zhongli

Le premier lot de personnages a été publié dans Genshin Impact Version 1.1, mais les joueurs attendent avec impatience le deuxième lot qui arrive très prochainement. Voici un guide donnant plus d’informations sur ce que Zhongli, l’un des deux personnages à venir peut faire!

Genshin Impact Zhongli Skills, Talents, and Ascension

Tout d’abord, Zhongli, un utilisateur d’élément Geo 5 étoiles, qui utilise un polearm comme arme. Il arrive à Genshin Impact le 1er décembre, dans une bannière avec Xinyan, l’un des autres personnages prévus pour la version 1.1. Si vous avez suivi les quêtes de l’histoire principale et avez atteint le rang d’aventure 29, vous le reconnaîtrez peut-être tel qu’il est dans le jeu!

Attaquer les talents

Pluie de pierre

Attaque normale Effectue jusqu’à 6 coups de lance consécutifs.

Attaque chargée Consomme une certaine quantité d’Endurance pour bondir en avant, faisant tomber des lances de pierre le long de son chemin.

Attaque plongeante Plonge dans les airs pour frapper le sol en dessous, endommageant les ennemis le long du chemin et infligeant AoE DMG à l’impact.



Compétence élémentaire

Dominus Lapidus

presse Commande à la puissance omniprésente de la terre de se solidifier en une stèle de pierre traitant AoE Geo DMG De plus, la stèle de pierre résonnera avec d’autres Geo Constructs dans les environs, infligeant Geo DMG aux ennemis environnants. La stèle de pierre est considérée comme un Geo Constrict et peut à la fois être escaladée et utilisée pour bloquer les attaques. Cependant, un seul peut exister à la fois.

Tenir Fait exploser l’énergie Geo à proximité, provoquant les effets suivants Crée un bouclier de jade. L’absorption DMG du bouclier est basée sur les PV max de Zhongli et absorbe Geo DMG 250% plus efficacement. Les causes qui importent à AoE Geo DMG. S’il y a des cibles proches avec l’élément Geo, il drainera une grande quantité d’élément Geo d’un maximum de 2 telles que des cibles. Cet effet ne cause pas de DMG.



Explosion élémentaire

Planète Befall

Invoque un météore qui tombe sur Terre, infligeant d’énormes dégâts AoE Geo à tous les ennemis à portée et appliquant de la pétrification. Les ennemis pétrifiés ne peuvent pas bouger et subir 20% de dégâts supplémentaires des attaques physiques et géographiques.

Ascension et talents

Pour les matériaux de Zhongi nécessaires à l’Ascension et à l’amélioration des talents, dirigez-vous vers notre guide Farming for Zhongli où nous avons un guide détaillé sur où trouver les matériaux!

Talents passifs

Arcane de cristal Remboursement de 15% des minerais utilisés lors de la fabrication d’armes de type Polearm.

Ondes résonnantes Lorsque le bouclier de jade prend DMG, il fortifie: Les personnages fortifiés ont 5% d’Augmentation de la Force du Bouclier. Peut miser jusqu’à 5 fois et dure jusqu’à ce que le bouclier de jade disparaisse.

Dominance de la Terre Planet Befall inflige des DMG supplémentaires équivalant à 33% des PV max de Zhongli.



Constellations

Rock, l’épine dorsale de la Terre – Constellation niveau 1 Augmente le nombre maximum de stèles de pierre créées par Dominus Lapidis pouvant exister simultanément à 2

– Constellation niveau 1 Stone, le berceau du jade – Constellation niveau 2 Planet Befall accorde aux personnages proches sur le terrain un bouclier de jade lors de sa descente.

– Constellation niveau 2 Jade, scintillant à travers les ténèbres – Constellation niveau 3 Augmente le niveau de Dominus Lapidis de 3. Le niveau de mise à niveau maximum est de 15.

– Constellation niveau 3 Topaze, incassable et intrépide – Constellation niveau 4 Augmente la zone de rayonnement de Planet Befall de 20% et augmente la durée du statut de pétrification de 2 secondes.

– Constellation niveau 4 Lazuli, héraut de l’ordre – Constellation niveau 5 Augmente le niveau de Planet Befall de 3 La mise à niveau maximale est de 15.

– Constellation niveau 5 Chrysos, générosité du dominateur – Niveau de constellation 6 Lorsque le bouclier de jade prend de la DMG, 40% des DMG entrants sont convertis en HP pour le personnage actuel. Une seule instance de régénération ne peut pas dépasser 8% des PV max de ce personnage.

– Niveau de constellation 6

