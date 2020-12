Impact Genshin: compétences, talents et ascension d’albédo

Avec Genshin Impact dans 1,2 semaines, si ce que dit miHoYo est vrai, ce devrait être le 23 décembre. La dernière bannière avait les deux derniers caractères restants pour la version 1.1, Zhongli, et Xinyan. Quand cela se terminera, nous pensons qu’il est certain que l’un des deux nouveaux personnages confirmés prendra la barre, mais sera-ce 5 étoiles Albédo ou Ganyu?

Genshin Impact Albedo Skills, Talents et Ascension

Albédo est un utilisateur 5 Star Geo qui manie une épée. Il est en charge de l’Alchimie pour les Chevaliers de Favonius, et Sucrose est son assistant! Peu d’informations sont connues Albédo, pour l’instant, mais à mesure que le temps approche de sa sortie, nul doute que nous en entendrons plus!

Attaquer les talents

Lame Favonius – Albus

Attaque normale Effectuez jusqu’à 5 frappes rapides.

Attaque chargée Consomme une quantité spécifique d’Endurance pour déclencher 2 coups d’épée rapides.

Attaque plongeante Plonge dans les airs pour frapper le sol en dessous, endommageant les ennemis le long du chemin et infligeant Dommages AoE lors de l’impact.



Compétence élémentaire

Abiogenèse: isotome solaire

Albedo crée un Solar Isotama en utilisant Alchemy, qui traite Dégâts AoE Geo sur l’apparence.

Isotome solaire Lorsque des ennemis dans la zone Solar Isotama sont touchés, le Solar Isotama générera des fleurs transitoires, qui Dégâts AoE Geo . Les dégâts infligés diminuent la DEF d’Albedo. Les fleurs transitoires ne peuvent être générées qu’une fois toutes les 2s. Lorsqu’un personnage se trouve au centre du Solar Isotama, le Solar Isotama accumule de l’énergie Geo, le soulevant sur un podium cristallisé. Un seul podium cristallisé peut exister à la fois. Solar Isotama est considéré comme une construction Geo.



Tenir pour désigner l’emplacement de la compétence.

Explosion élémentaire

Rite of Progeniture: Tectonic Tide

Sous Albédo commande, les cristaux Geo surgissent et éclatent, traitant Dégâts AoE Geo devant lui. S’il y a de l’isotama solaire à proximité, 7 fleurs fatales seront générées dans la zone de l’isotama solaire, éclatant violemment en fleur et Dégâts AoE Geo. Les dégâts d’explosion et de fleur fatale ne généreront pas de fleurs transitoires.

Talent et ascension

Passif

Nature homonculaire Utiliser Rite of Progeniture: Tectonic Tide augmente la maîtrise élémentaire des membres du groupe à proximité de 125 pendant 10 secondes.

Calcite pourrait Fleurs transitoires générées par les Abliogenises: les isotomes solaires infligent 25% de dégâts supplémentaires aux ennemis dont les PV sont inférieurs à 50%.

Éclair de génie Quand Albedo fabrique des matériaux d’ascension d’arme, il a 10% de chances de recevoir le double du produit.



Constellation

Fleur d’Eden – Constellation niveau 1 Fleurs transitoires générées par l’abiogenèse d’Albédo: l’isotama solaire régénère 1,2 énergie pour l’albédo.

Ouverture de Phanerozoic – Constellation niveau 2 Fleurs transitoires générées par Abiogenesis: Solar Isotama accorde à Albedo Fatal Reckoning pendant 30 secondes. Chaque cumul de Fatal Reckoning augmente les dégâts de 35% de la DEF d’Albedo. L’effet se cumule jusqu’à 4 fois. Déchaînement du rite de la progéniture: Tectonic Tide consomme toutes les piles de Fatal Reckoning augmente les dégâts infligés par Tectonic Tide et Fatal Blossoms en fonction du nombre de piles consommées.

Grâce d’Hélios – Constellation niveau 3 Augmente de 3 le niveau d’abiogenèse: isotome solaire. Le niveau de mise à niveau maximum est de 15.

– Descente de la divinité – Constellation niveau 4 Solar Isotama augmente les dégâts d’attaque plongeante de 30% pour les membres actifs du groupe dans la zone.

– Tides of Hadean – Constellation Niveau 5 Augmente le niveau de Rite of Progeniture: Tectonic Tide de 3. Le niveau de mise à niveau maximum est de 15.

Domaine de purification – Niveau de constellation 6 Si les membres actifs de l’AoE sont protégés par un bouclier créé par Crystallize, Solar Isotama augmente leurs dégâts de 15%



À l’heure actuelle, nous sommes assez convaincus que la majorité de cela est vrai, mais certaines choses peuvent changer au moment de la publication de la mise à jour. Alors prenez toujours tout avec une pincée de sel.

À l'heure actuelle, nous sommes assez convaincus que la majorité de cela est vrai, mais certaines choses peuvent changer au moment de la publication de la mise à jour. Alors prenez toujours tout avec une pincée de sel.