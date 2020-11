Immuni est proche de 10 millions, mais la croissance est presque au point mort

Cela fait des semaines maintenant que Téléchargements d’applications Immuni ils sont proches du seuil psychologique de 10 millions de téléchargements, mais le cap n’est jamais atteint. Cela se produira bientôt, également parce que les nouvelles installations continuent de croître, mais à ce stade, il est difficile de comprendre s’il s’agit de quelques jours ou de quelques semaines: hier, l’application de suivi des infections à coronavirus avait été téléchargé un peu plus 9 millions et 900 000 fois, en augmentation négligeable par rapport à la veille.

Bref, l’époque où la popularité de l’application a grandi à un rythme vertigineux semble définitivement derrière nous, mais même si Immuni a immédiatement habitué tous les observateurs à des tendances fluctuantes. Lors du lancement il avait été téléchargé immédiatement par des centaines de milliers de personnes, probablement en raison d’une sorte d’effet de jour de clic qui a vu toutes les personnes concernées sauter dans le téléchargement dès qu’il était disponible, ou quelques jours plus tard. Cependant, la première vague d’infections était déjà presque derrière nous, et la menace de Covid-19 considérée à tort comme une défaite: la progression de l’application pour les derniers jours du printemps et pour bonne partie de l’été il stagnait donc – à tel point que les efforts de développement de l’application avaient été inutiles.

Avec l’arrivée de septembre, l’application a connu son premier véritable pic de téléchargements par une population enfin intéressée à utiliser Immuni comme outil de protection contre la contagion – grâce à la reprise de la plupart des activités de travail, la réouverture des écoles aux portes, le premier froid accompagnée des premières maladies de la saison et surtout des signes avant-coureurs d’une deuxième vague d’infections entrantes. Le rythme des nouvelles installations a donc commencé à s’accroître jusqu’à atteindre son maximum vers le mois d’octobre, lorsque Immuni a été téléchargé. par plus de 150000 personnes par jour.

Ce sont également les jours où des doutes importants sur son efficacité sont apparus autour de l’application. Après avoir surmonté les soucis de confidentialité liés aux premiers mois de l’annonce, les problèmes soulevés étaient pour une fois extérieurs au développement du logiciel: d’une part système d’extraction d’écouvillons fragile qui n’a pas permis aux contacts suspects avec les patients de confirmer ou de nier un diagnostic de positivité; d’autre part une utilisation non homogène de la plateforme par les professionnels de santé eux-mêmes qu’au téléphone, ils auraient dû aider les utilisateurs à faire des rapports.

Ces problèmes ont probablement découragé ceux qui avaient déjà téléchargé l’application et découragé tout nouvel utilisateur. le coronavirus entre-temps a continué son voyage et on a de moins en moins parlé d’Immuni, jusqu’aux propos du commissaire extraordinaire Domenico Arcuri il y a quelques heures, qui rejeté l’expérience, identifiant certains défauts également dans la manière dont l’application a été dite: « Je pense que l’application est un outil très important, mais pour qu’elle soit efficace, vous avez besoin d’une relation de collaboration mutuelle entre l’application et ceux qui la téléchargent et Le message que nous avons transmis n’était pas assez puissant pour que cela se produise. Je ne suis pas sûr que les téléchargements correspondent à un nombre égal de bon fonctionnement de l’application. «