Immortels Fenyx Rising: Défis Lyre

Le monde des Immortels Fenyx Rising est assez vaste, avec un vaste assortiment d’énigmes, de choses à trouver et à débloquer au fur et à mesure que vous progressez dans le jeu. L’une des énigmes les plus fastidieuses du jeu est la mini-lyre, où elle joue une petite chanson à mémoriser, puis joue sur une lyre massive pour débloquer une récompense. Dans chaque zone, il ne peut y avoir que trois à cinq petites lyres à trouver!

Défis immortels Fenyx Rising Lyre

Les défis de la lyre sont un puzzle de mémoire dans Immortals Fenyx Rising, où vous devez vous souvenir de quatre / cinq notes jouées sur une mini lyre, puis lorsque vous frappez les bonnes notes sur une lyre massive, vous serez récompensé par des pièces. De Charon.

Les noms de chaînes sont appelés de gauche à droite, comme simplement 1-2-3-4. Le plus à gauche est 1, et le plus à droite est 4, et bien sûr, entre les deux sont 2-3. Jouez les morceaux suivants dans le bon motif.

Clashing Rocks

Vallée du printemps éternel

2-4-1-3

4-2-1-4-2

3-2-3-1-4

1-3-2-4-2-1

Pays oubliés

Le repaire de la guerre

1-1-4-2-3

3-1-1-2-4-3

2-1-3-2-3-4

2-3-1-4-2-4

Bosquet de Kleos

King’s Peak

1-4-2-3

2-2-4-2-3

3-4-4-2-3

Normalement, vous devez explorer le monde des Immortals Fenyx Rising pour trouver une mini-lyre qui vous apprendra la chanson que vous devez mémoriser. Cependant, vous n’avez pas besoin de trouver les mini-lyres pour obtenir les récompenses en jouant sur la grande Lyre. Comme c’est assez fastidieux de trouver une mini-lyre puis de devoir se rendre rapidement à la grande lyre, jouer une chanson, puis aller en trouver une autre.

Avec ce guide, vous pouvez débloquer toutes les pièces à la fois, ce qui économise du temps et de l’énergie pour des questions plus importantes du jeu!

Lors de vos voyages, vous trouverez sans aucun doute Ambrosia et Thunderbolts de Zeus; ceux-ci sont pour augmenter la santé maximale et l’endurance maximale de Fenyx. De plus, il est préférable de trouver un cheval tout de suite, car cela accélérera l’exploration, alors voici comment apprivoiser les montures.