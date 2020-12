Immortals Fenyx Rising est le dernier monde ouvert créé et développé par Ubisoft. Le titre ressemble à un match de plusieurs genres ensemble, puis mélangé avec le décor des dieux grecs, et c’est tout un jeu. C’est un titre que vous pourrez y consacrer de nombreuses heures, il vaut donc la peine d’apprendre comment pour enregistrer manuellement, pour que vos données soient en sécurité!

Immortals Fenyx Rising: comment économiser

Pour enregistrer dans Immortals Fenyx Rising, peut être fait à partir du menu principal. À partir de là, vous avez deux façons différentes d’enregistrer, localement et en ligne. Localement, les données seront enregistrées sur votre PC ou votre console, lorsqu’elles seront en ligne, elles les enregistreront dans le cloud Ubisoft Connect, et vous pourrez y accéder de n’importe où, tant que vous êtes connecté à votre compte.

Selon la plate-forme sur laquelle vous jouez à Immortals Fenyx Rising, pour ouvrir le menu principal est extrêmement simple, appuyez sur Esc si vous jouez sur PC et appuyez sur Démarrer / Options si sur console. À partir de là, appuyez / cliquez sur le choix en haut appelé sauvegarder, et enregistrez-le dans n’importe quel emplacement ouvert de votre choix, puis confirmez que vous voulez que le jeu soit enregistré, et c’est fait. Pour l’enregistrer dans le cloud Ubisoft Connect, choisissez simplement Enregistrer en ligne, puis appuyez / cliquez Envoyer en ligne, qui enregistrera les données enregistrées dans le cloud.

Ne vous inquiétez pas, si vous avez oublié de sauvegarder, Immortals Fenyx Rising a une sauvegarde automatique, donc il ne perdra pas toutes vos nombreuses heures de progression si vous aviez oublié de sauvegarder manuellement. Vous avez peut-être perdu des progrès, mais pas beaucoup! Mais nous vous recommandons de toujours enregistrer manuellement lorsque vous le pouvez, car vous ne pouvez pas compter uniquement sur l’enregistrement automatique.

Comment charger dans Immortals Fenyx Rising

Charger le jeu est tout aussi simple; au lieu de choisir Enregistrer dans le menu principal, appuyez / cliquez Charge, qui est celui en dessous, et choisissez le fichier enregistré que vous souhaitez charger. Si vous ne savez pas quelle est la dernière sauvegarde, la meilleure façon de le déterminer est de regarder la date et l’heure de la dernière sauvegarde, ainsi que la durée de lecture.

Si vous souhaitez charger une sauvegarde à partir du cloud Ubisoft Connect, appuyez / cliquez Enregistrer en ligne, puis appuyez / cliquez sur Charger depuis en ligne, et cela chargera le jeu de sauvegarde qui est stocké dans les nuages.

Maintenant que vous savez comment économiser, pourquoi ne pas apprendre à guérir, à augmenter votre maximum de santé et d’endurance, et comment apprivoiser une monture pour voyager plus rapidement à travers le monde!