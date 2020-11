«  Immortals Fenyx Rising  », analyse: une torsion du bac à sable Ubi, et cela va au-delà d’être un «  Assassin  » dans une version légère

Une approche superficielle de «Immortals Fenyx Rising» peut donner la fausse impression: qu’il s’agit d’un léger clone du style «Assassin’s Creed». De nombreux éléments de la saga Ubi Soft la plus populaire sont ici, à commencer par cette curieuse unification que connaissent de nombreux jeux au format sandbox de la société, qui partagent des aspects dans la conception des menus, une approche des rythmes internes du genre et même des manières d’aborder les aspects marketing – pour ne citer que des points très éloignés sur le spectre de la création d’un jeu -.

Cependant, dès que l’on entre en jeu, les différences apparaissent. Le premier d’entre eux est dans l’irrévérence évidente que le titre transpire autour d’un thème, la mythologie grecque, qui dans un certain sens «Assassin’s Creed» a déjà abordé d’une manière très différente dans «Odyssey». Comme Jeffrey Yohalem, responsable de la conception narrative, nous l’a dit dans la présentation du jeu, « la mythologie est une chose incroyablement amusante, et dans le passé elle a été déclassée à la recherche de quelque chose de beaucoup plus sérieux. Nous lui avons donné une vue plus fraîche car, comme vous le savez, il n’y a pas trop de jeux vidéo comiques. »

Et au fur et à mesure que le jeu progresse, et souvent pour le mieux, les différences marquent de plus en plus les distances avec le bac à sable à utiliser, souvent un peu plombés et payés pour eux-mêmes. L’humour qui imprègne les dialogues dès le premier instant se transforme en une légèreté qui prive l’action de la gravité et les défis: ‘Immortals Fenyx Rising’ trouve son identité, justement, en se connaissant une aventure de ressorts fermes et puissants, de gameplay profond mais avec une approche colorée et apparemment banale.

Thierry Dansereau, directeur artistique, l’a souligné en citant les classiques: « il y a une certaine nostalgie dans le jeu pour la mécanique du début des années 2000, des jeux comme Jak et Daxter qui étaient en monde ouvert mais avec beaucoup d’éléments différentsoù vous avez des énigmes, des plates-formes et des combats, et nous voulions y revenir. « Ce méli-mélo, qui propose souvent des jeux où les missions prennent des jours de travail, ou éloigne les joueurs trop loin des scénarios principaux, est mieux axé sur «Immortals Fenyx Rising», et c’est grâce au fait qu’absolument tout ce qui se passe est axé sur quelques piliers: l’exploration, les énigmes et le combat.

Aventures divines dans la Grèce antique

‘Immortals Fenyx Rising’ raconte l’histoire de Fenyx, un humain ou un humain (l’apparence, le sexe et autres caractéristiques cosmétiques qui n’influencent pas l’aventure sont laissés au choix du joueur) il doit mettre toute son ingéniosité et son habileté au service des dieux de la mythologie grecque. Le monstrueux Typhon les a transformés en créatures qui ne se souviennent pas de leur passé en tant que chefs majestueux de la Grèce, et la tâche du joueur est de les trouver, de restaurer leurs pouvoirs et d’annihiler Typhon.

Pour ce faire, vous devrez découvrir des portions de la carte, chacune assignée à un dieu, grimpant sur des statues géantes titanesques qui les représentent, d’où vous aurez une vue plongeante sur différents tests et défis qui vous permettront de progresser dans l’histoire. Il pourra retourner occasionnellement à la Résidence des Dieux, où il améliorera ses caractéristiques et ses pouvoirs. pour affronter des ennemis et des héros contaminés de plus en plus puissants. Et il descendra au Tartare pour résoudre des tests d’ingéniosité qui lui permettront d’accéder aux rayons de Zeus avec lesquels vaincre Typhon.

Tout cela sera résolu, comme nous l’avons dit, en scrutant la scène à la recherche de missions secondaires (plutôt petits défis qui peuvent être des arènes de combat, des défis d’ingéniosité ou de capacité à ouvrir de nouvelles zones -Normalement grands bâtiments- ou portes du Tartare, où se trouvent les énigmes susmentionnées avec lesquelles, entre autres, les rayons de Zeus sont obtenus). Parfois, ces missions seront étroitement liées à l’histoire principale, qui suit souvent une structure commune sur le territoire de chaque Dieu libéré.

C’est, et bien que l’ordre ne soit pas absolument rigide: Fenyx escalade une statue d’où il scanne tout le terrain, localise le dieu transformé, remplit une mission ou des missions de groupe (souvent à la recherche d’objets ou à la résolution d’énigmes) et affrontez un héros devenu méchant, comme Hercule ou Achille. Et recommencez jusqu’à ce que tous les dieux soient réunis et affrontent la dernière partie de l’aventure.

‘Immortals Fenyx Rising’ ne complique pas ce schéma principal, même si parfois vous devez réussir à passer des tests qui nous surpassent, dans le plus pur style bac à sable. Par exemple, il faut parfois reporter la confrontation avec les héros jusqu’à ce que l’on acquière suffisamment de force, et que Il n’est atteint qu’en résolvant des tests secondaires, en cultivant une étincelle et en allant à la machinerie divine de la Maison des Dieux. pour monter de niveau, dans un format sympa, abordable et rapide de la mécanique RPG, également très dans la lignée du dernier bac à sable par Ubi.

Dans «Immortals Fenyx Rising», les différents mécanismes de jeu et résultats esthétiques sont étonnamment bien équilibrés.

Cette apparente simplicité cache en fait des registres esthétiques et mécaniques très bien étudiés pour transformer «Immortals Fenyx Rising» en une aventure où les registres mécaniques et les résultats esthétiques sont étonnamment bien équilibrés (surprenant par son apparente manque d’ambition). Par exemple, l’exploration peut souvent être effectuée en planant avec les ailes d’Icare, en lançant de haut, qui est une torsion bienvenue sur le mécanisme typique des Assassins qui consiste à escalader une grande structure pour conquérir une zone.

Nous Yohalem dit que « c’est une manière d’associer la mythologie à une forme de mouvement transversal sur laquelle on a voulu se concentrer ». Et c’est vrai, le vol fait partie de ces découvertes surprenantes où l’esthétique et la mécanique s’intègrent parfaitement: il véhicule l’air grandiose d’une histoire mythologique, qui permet une vue plongeante sur un décor évocateur et avec des dizaines de lieux attractifs à visiter (ouvert du premier moment). Et en même temps cela donne du sens à l’exploration, qui malgré le fait qu’il n’y ait pas de véhicules (oui des montures, qui peuvent être entraînées au cours de l’aventure) ne devient jamais lente ni lourde.

C’est parce que la carte n’est pas extraordinairement longue, mais aussi parce que l’exploration est plus réfléchie que dans d’autres jeux: la jauge d’endurance est tout aussi importante que la jauge de santé, et Avant d’affronter une montée ou d’essayer d’éviter une zone, il faut prendre en compte notre équipement, sa résistance, etc., se connectant à nouveau avec un moyen simple et intuitif de comprendre le genre RPG et sa gestion des stocks. Comme l’observe à juste titre Yohalem, l’exploration «change la façon dont vous regardez le monde et apporte beaucoup de nouveaux éléments à l’exploration».

Cette exploration est étroitement liée à des énigmes, que «Immortals Fenyx Rising» a en abondance, bien plus que dans deux «Assassin» comme «Syndicate» ou «Odyssey», qui en étaient déjà accompagnés. Il y en a de toutes sortes (compétence, raisonnement pur, plateformes, perspectives, physique et blocs) et toutes les difficultés, et elles finissent par devenir le véritable noyau de l’aventure, au-dessus des combats. Ils sont amusants et stimulants, et bien que parfois le Tartare, où la plupart d’entre eux se déroulent, soit un scénario répétitif, il trouve toujours un moyen de défier le joueur.

Enfin, les combats. Basé sur l’esquive et la défaite des ennemis avec ingéniosité et agilité, ils sont basés sur un système simple de coups forts / lents et faibles / rapides, sur la manipulation du bloc, et rien d’autre. Bien sûr, vous pouvez débloquer de nouveaux combos et armes, et il y a des idées très bien intégrées (manipuler l’arc et lancer des objets), même si en général en combat conventionnel c’est la partie la moins lucide et la plus répétitive du jeu. Les confrontations avec les patrons sont une autre histoire, assez dure et demandant patience et ingéniosité.

‘Immortals Fenyx Rising’: l’opinion de 45secondes.fr

Tout cela est assaisonné avec le sens de l’humour susmentionné qui vient avant tout des narrateurs de l’histoire, Zeus et Prométhée, un couple comique traditionnel aux traits humoristiques certainement brillants et très souvent basé sur l’anachronisme et l’irrévérence. Mais aussi une connaissance approfondie de la mythologie grecque: bien qu’il ne soit pas nécessaire de profiter du jeu, ceux qui sont au courant des aventures folles et folles des dieux et héros de la Grèce antique recevront une bonne partie de clins d’œil et de commentaires avec du mauvais raisin sur les protagonistes des légendes.

C’est un joli plus qui complète un jeu qui est un soulagement considérable par rapport aux plus plombés et sérieux « Watch Dogs: Legion » (qui avait aussi de l’humour, mais enterré sous la mécanique épuisante de toujours) et « Assassin’s Creed ». Ici, tout fait partie d’une aventure joculairement juvénile et immature, qui heureusement Il infecte également certains mécanismes qui vous permettent de déverrouiller des zones, d’obtenir de l’équipement en faisant des puzzles et vaincre les monstres dès que vous commencez.

Une surprise, donc, et un joli répit de la mécanique de bac à sable par Ubi Soft. Avec la ressource bienvenue de puzzles, qui nous transporte dans des temps jouables plus simples et plus colorés, ‘Immortals Fenyx Rising’ est une alternative puissante au sérieux auto-imposé de des jeux qui, entre les drames et les histoires de personnes qui souffrent depuis longtemps, ont oublié ce qui constitue un vrai plaisir.