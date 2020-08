Immobile bat le record: l’ancien attaquant du BVB est le meilleur buteur d’Europe

À Dortmund, Ciro Immobile ne met pas un pied sur terre, dans son pays d’origine, l’Italien marque un but après l’autre depuis des années. Plus que jamais au cours de la dernière saison. L’attaquant est le meilleur buteur d’Europe, même Robert Lewandowski ne peut pas le suivre.

L’ancien Dortmund Ciro Immobile du club italien de première division Lazio Rom a remporté le soulier d’or de l’attaquant le plus précis d’Europe avec 36 buts en Serie A. Avec 72 points, l’attaquant italien a relégué le munichois Robert Lewandowski (34 buts / 68 points) et la superstar Cristiano Ronaldo de la Juventus (31/62), qui ne faisait pas partie de l’équipe Old Lady samedi, aux autres places.

L’Immobile, 30 ans, a marqué pour la 36e fois dans la Lazio 1-3 au SSC Napoli samedi, égalant le record de Serie A de l’Argentine Gonzalo Higuain pour Naples lors de la saison 2015/16. L’ancien joueur du BVB Immobile a remporté le meilleur buteur des Apennins pour la troisième fois après 2013/14 (22 buts) et 2017/18 (29).

Avant même le début de la 38e et dernière journée en Italie, il était clair qu’Immobile deviendrait le meilleur buteur de Serie A. Ronaldo n’a pas joué lors du dernier match de la saison contre l’AS Roma (1-3). Il y a encore divers championnats en cours, mais de façon réaliste, le soulier d’or ne peut plus être enlevé.

Plus récemment, la superstar argentine Lionel Messi du meilleur club espagnol du FC Barcelone a remporté le classement trois fois de suite. En 2007, Francesco Totti a été le dernier Italien à remporter le prix sous le maillot de l’AS Roma.

La cote actuelle dans la lutte pour le soulier d’or:

1.Ciro Immobile (Lazio Rome) – 36 buts – facteur de ligue 2-72 points

2. Robert Lewandowski (Bayern Munich) – 34/2/68

3.Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) – 31/2/62

4.Timo Werner (RB Leipzig) – 28/2/56

5. Erling Haaland (RB Salzburg / Borussia Dortmund) – 16/13 buts / 1,5 ou 2/50 points

5.Lionel Messi (FC Barcelone) – 25 buts / 2/50