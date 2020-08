Images spectaculaires du nouveau film de Tom Holland et Robert Pattinson avec Netflix

Netflix est le grand géant de diffusion, son succès s’est progressivement accru et il ne semble pas y avoir de retour en arrière. Son grand nombre d’abonnés est dû à large catalogue qui ajoute du nouveau contenu chaque mois. Beaucoup de ces contenus sont créés par lui-même Netflix ce qui contribue à ce succès, car l’entreprise risque toujours de proposer du contenu qualité et nouveauté. Bien que dans certains cas, la réponse ne soit pas celle attendue, comme avec la controverse avant le film 365 jours, marqué comme macho. La dernière première dans laquelle de grandes attentes ont été fixées est “Le diable de tous les temps” le nouveau film de Tom Holland et Robert Pattinson.

Pour le moment, nous disposons de peu de données sur “Le diable de tous les temps”. Nous savons qu’il est géré par Antonio Campos et basé sur le livre de Donald Ray Pollock. En plus de Tom Holland et Robert Pattinson ils agiront Bill Skarsgard, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Mia Wasikowska, Eliza Scanlen et Harry melling. Le casting donnera vie à un groupe de victimes de Ohio de la Seconde Guerre mondiale. Ils essaieront de résoudre vos problèmes dans les années précédant la La guerre du Vietnam, c’est-à-dire dans les années 60. Donc, ce thriller psychologique sera publié prochainement 16 septembre dans Netflix.

Netflix il nous donne des informations sur “Le diable de tous les temps” avec une pipette comme il l’a fait avec d’autres films, ce qui a encore accru les attentes des critiques et des téléspectateurs. Eh bien, ils ont été publiés les premières photos de ce long métrage où apparaissent les faces principales, Tom Holland et Robert Pattinson, qui à leur tour, ont été actifs avec d’autres projets tels que“Spider-Man” et “The Batman” . Maintenant nous devons juste attendre et aller faire de nous un idée de la façon dont ce nouveau film sera basé sur nouvelles données Quoi Netflix offrez-nous.

