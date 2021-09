Ils travailleraient sur une version live action de Marvel Zombies

L’épisode de la semaine dernière de Et qu’est-ce qui se passerait si …?, la série animée qui réinvente le Univers cinématographique Marvel, a surpris les adeptes de la marque avec une intrigue particulière : les héros se transforment en zombies qui cherchent à dévorer la chair humaine à tout prix. Bien sûr, beaucoup ont célébré cette entrée dans l’émission comme l’une de leurs meilleures à ce jour et cela pourrait signifier plus que vous ne le pensez pour de futurs projets.







Marc Millar, auteur de romans graphiques et créatifs, a laissé échapper la possibilité que Marvel travaille sur une version en direct des héros et des méchants zombifiés. Dans sa newsletter, Millar a exprimé : « Si mes sources sont correctes, il y aura un peu d’action en direct de Marvel Zombies plus tard, mais vous n’en avez jamais entendu parler de ma part. »

Y aura-t-il une action en direct Marvel Zombies ?

Et qu’est-ce qui se passerait si …? ils ont parlé et il semble que les dirigeants de la société de production aient écouté. Nous savons que Kevin Feige Il est très intelligent et sa stratégie est de satisfaire les souhaits des adeptes de la Univers cinématographique construit depuis 2008 avec la première entrée de Hombre de Hierro. Désormais, l’avenir pourrait réserver une grande surprise : voir le Capitaine Amérique et le reste du Vengeurs transformés en zombies.

D’où est venue cette idée ? L’arc d’origine de Marvel zombies vient des bandes dessinées et était une série limitée de cinq numéros écrite par Robert Kirkman et illustrée par Sean Phillips qui s’est déroulée entre décembre 2005 et avril 2006. Les événements ont eu lieu dans une Terre alternative où les héros et les méchants ont été zombifiés par un virus. Il y a eu des suites et des enchaînements d’une création qui a eu du succès et c’est pourquoi elle a transcendé son médium.

Une question se pose lorsque l’on pense à une action en direct du Marvel zombies: Vont-ils utiliser le casting original du Univers cinématographique? Cela pourrait signifier le retour de certains noms qui n’étaient plus dans le dossier après les événements de la Saga de l’infini, comme par exemple Robert Downey Jr. et Chris Evans. Les versions zombifiées avec des noms de cette taille étaient sûres d’être un blockbuster !